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Британия заявила о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и требует международного расследования репрессий

17.08.2020 12:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Великобритания не признает результаты президентских выборов в Беларуси и призывает к срочному расследованию серьезных нарушений во время выборов и последовавших за ними репрессий.

Британия заявила о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и требует международного расследования репрессий
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление главы МИД Великобритании.

"Мир с ужасом наблюдал за насилием, применяемым белорусскими властями для подавления мирных протестов, последовавших за фальшивыми президентскими выборами. Великобритания не принимает их результаты", - заявил министр Доминик Рааб.

"Мы срочно нуждаемся в независимом расследовании через ОБСЕ недостатков, которые сделали выборы несправедливыми, а также ужасных репрессий, последовавших за выборами", - говорится в заявлении.

По словам Рааба, Великобритания будет работать с международными партнерами, чтобы наказать виновных и привлечь к ответственности белорусские власти.

Напомним, накануне в столице Беларуси на протесты вышли до 200 000 человек, митинг считают крупнейшим в истории независимой Беларуси. В целом по стране протестовали около 500 тысяч человек

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель уже заявил, что ЕС поддерживает белорусов, которые требуют проведения настоящих выборов в стране.
 
 
 
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Великобритания не признает результаты президентских выборов в Беларуси и призывает к срочному расследованию серьезных нарушений во время выборов и...
 
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