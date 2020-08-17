Революция сетей или кому проиграл Лукашенко

14 августа стало известно, что на блогера NEXTA заведено уголовное дело об организации массовых беспорядков – до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело по факту смерти Александра Тарайковского на Пушкинской до сих пор не заведено.





В принципе это все, что на данный момент надо знать об уровне законности в Беларуси. И это, кстати, отнюдь не последний мобилизационный фактор, почему люди выходят на улицы. Накипело.





Есть у революции начало





Уже неделю мы живем в ситуации революции. Не Майдан, но и не Плошча Каліноўскага, которую в 2006 году зачистили за 15 минут. Тут, наверное, нужно было бы процитировать Виктора Бабарико, который первым сказал, что невозможно сфальсифицировать 80% голосов на выборах. Ему тогда, кстати, не сильно поверили.





Кампания-2020 поставила точку в извечном белорусском споре: выборы или бойкот. Активное участие в голосовании сторонников перемен привела к полной дезорганизации идеологов и практиков действующего режима.





Видео, где рабочие Гродно Химволокно или шахтеры из Солигорска поднимают руки, говоря, что голосовали за Тихановскую, можно смотреть бесконечно. И это лучшее доказательство того, что стратегия активного участия может стать катализатором перемен.





Как следствие, стоит особо отметить следующие кейсы: закрытие участков на дезинфекцию из-за наплыва избирателей, нехватку бюллетеней и явку на некоторых участках более 100% избирателей – кто-то действительно перестарался с досрочным голосованием.





Еще один важный шаг на пути к революции, который мы сделали 9-го августа, – массовое ожидание итоговых протоколов. Выход ряда членов комиссий через черный ход в сопровождении ОМОНа и отсутствие итоговых протоколов – что еще нужно избирателю, чтобы понять, что его обманули?





Децентрализация протеста





Отказ от традиционного маршрута оппозиции с точкой сбора на Октябрьской площади и переключение на периферийные зоны дал возможность избежать сценария 2010 года и послужил дополнительным мобилизационным фактором. Собираемся на районе, то есть у себя дома.





В этом году не было традиционного призыва со стороны кандидатов в президенты в основной день голосования ехать в столицу и идти на главную площадь. Напротив, сторонников перемен призывали выйти в своих городах, чтобы показать: нас действительно много.





Власть с женским лицом





12 августа, я лично считаю той точкой, которая вновь развернула ситуацию в пользу сторонников перемен. После трагических событий на Пушкинской и абсолютно неадекватного применения насилия со стороны силовых структур – лучшее что можно было сделать – это показать альтернативу.





Женский флешмоб, по сути, стал квинтэссенцией всей электоральной кампании Тихановской и объединенного штаба – за перемены без насилия.





БелАЗ, МТЗ и все-все-все





Почему идея общенациональной забастовки сработала в 2020 году и не работала раньше? Наверное, потому что невозможно 10 лет обещать зарплату в 500 долларов и при этом одновременно девальвировать национальную валюту.





А может быть потому, что уровень экономического кризиса достиг таких масштабов, что всем стало понятно: страна работает на склад и живет в кредит. В общем, это не так уж важно.





Важно другое, рабочие впервые с 90-х откликнулись на политический призыв – защитить свой выбор. Почему сейчас? Может быть, потому, что люди действительно приняли участи в выборах. И тут мы возвращаемся к тому, почему важно призывать прийти на участки и проголосовать.









Я думаю, что в эти минуты, когда я анализирую наиболее успешные акции первых дней белорусской революции, где-то также прикидывают, как могло такое произойти, что монолитную систему белорусской власти смогла разрушить (окей, на данный момент серьезно качнуть) молодая домохозяйка и 20-летний блогер.





Надо признать, что у этих двоих есть серьезный помощник – Александр Лукашенко. Он сделал всё для того, чтобы революция в 2020 году стала возможна. Уровень хамства, насилия, не компетенции и не уважения к обществу оказался рекордным за последние годы.





Процессы, которые мы наблюдаем сегодня приведут к демонтажу всей политической модели, в которой мы жили с 1994 года. И в этом смысле ответ на вопрос, кому проиграл Лукашенко, довольно простой – он, в первую очередь, проиграл самому себе.