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Лукашенко на МЗКТ: Мне наплевать, чего вы там хотите
Источник материала: Партизан
«Мне наплевать, чего вы там хотите: убить, зарезать и прочее», — это Александр Лукашенко заявил сотруднику МЗКТ, задавшему ему вопрос.
Еврорадио в телеграме публикует запись его общения с заводчанами.
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«Мне наплевать, чего вы там хотите: убить, зарезать и прочее», — это Александр Лукашенко заявил сотруднику МЗКТ, задавшему ему вопрос.
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