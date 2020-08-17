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Лукашенко на МЗКТ: Мне наплевать, чего вы там хотите

17.08.2020 13:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Мне наплевать, чего вы там хотите: убить, зарезать и прочее», — это Александр Лукашенко заявил сотруднику МЗКТ, задавшему ему вопрос.

Еврорадио в телеграме публикует запись его общения с заводчанами.
 
 
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«Мне наплевать, чего вы там хотите: убить, зарезать и прочее», — это Александр Лукашенко заявил сотруднику МЗКТ, задавшему ему вопрос.
 
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