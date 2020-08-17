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ЕС окажет помощь всем бастующим рабочим Беларуси

17.08.2020 13:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Евросоюз окажет помощь всем бастующим рабочим Беларуси.

Это будет идти совместно с санкциями против окружения Лукашенко.

Напомним, что также и сами белорусы собирают деньги для бастующих и готовы их поддержать. Фондов много и они ежедневно пополняются.
 
 
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Евросоюз окажет помощь всем бастующим рабочим Беларуси.
 
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