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ЕС окажет помощь всем бастующим рабочим Беларуси
Источник материала: Партизан
Евросоюз окажет помощь всем бастующим рабочим Беларуси.
Это будет идти совместно с санкциями против окружения Лукашенко.
Напомним, что также и сами белорусы собирают деньги для бастующих и готовы их поддержать. Фондов много и они ежедневно пополняются.
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Евросоюз окажет помощь всем бастующим рабочим Беларуси.
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