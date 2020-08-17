«115» — единый номер диспетчерских служб

Источник материала: Горецкий вестник







Одним из направлений деятельности коммунальной службы района является работа с заявками и претензиями потребителей жилищно-коммунальных услуг, в том числе поступающими на единый номер «115». О работе данной системы рассказала Оксана МАРТЫНЕНКО, начальник аварийно-диспетчерской службы УКПП «Коммунальник»

— За первое полугодие 2020 года в организацию поступило 6639 заявок. Из них на оказание платных услуг населению — 1930, на оказание услуг с недостатками — 257. За несвое­временное исполнение заявок привлечено к дисциплинарной ответственности 5 человек. На сегодняшний день все заявки и претензии удовлетворены в полном объеме. Проводится анализ заявок. При проведении мониторинга за неделю установлено, что в среднем их количество фиксируется от 20 до 35. Результат выполнения поступивших заявок колеблется от 12 до 20. Если выделить их по видам работ, то в процентном соотношении получится:

по благоустройству территорий — 50%;

по ремонту кровли — 10%;

по электрической части — 5%;

по наведению порядка на придомовой территории — 35%.



С целью закрытия фактически выполненных заявок проводится ежедневная инвентаризация имеющихся обращений. Количество со статусом «просроченные заявки» в настоящее время отсутствует.

Для информирования населения на интернет-сайте предприятия размещены номера телефонов руководителей служб, участков, отделов УКПП «Коммунальник».



Для упрощения процедуры обращения граждан с апреля текущего года на интернет-сайте предприятия дополнительно создана веб-страница «Моя Рес­публика» 115.бел. С по­мощью сайта граждане в любое время суток могут направлять электронную заявку претензионного характера в аварийно-диспетчерскую службу УКПП «Коммунальник» с целью оперативного решения вопросов. Данная информация ранее пуб­ликовалась уже в районной газете и размещена на сайте предприятия.

В УКПП «Коммунальник» при выполнении заявок граждан и юридических лиц усилен конт­роль соблюдения законных прав и интересов людей, что обеспечивает взаимодействие с организациями района.



В диспетчерской автоматизирован процесс по регистрации сообщений и сохранению записи телефонных разговоров. Затем данные вводятся в компьютерную систему по направлениям деятельности (жилищный фонд, коммунальное хозяйство, водо-канализационная и тепловая служба). На мониторе высвечивается телефон мастера, которому передается СМС-заявка. После выполнения всех работ он присылает обратно сообщение. Оно фиксируется и отражается в суточных отчетах.

Фото Валерии ДРОЗДОВСКОЙ