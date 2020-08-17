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Эмоциональная встреча: телеведущий расплакался в прямом эфире, увидев коллегу спустя 24 года (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Трогательное видео попало в интернет. Журналист Энди Питерс не сдержал слез – это случилось во время прямого включения на одном из британских телеканалов после того, как коллеги устроили ему приятный сюрприз.
Сообщается, что Энди Питерс стал временным лицом программы «Лорен», в первый же день коллеги-редакторы устроили ему прямое включение с его подругой Эммой Форбс. Они не видели друг друга 24 года, а до разлуки вместе вели шоу «Жив и здоров».
Трогательное видео разместили в Twitter, и оно быстро набрало много просмотров и тысячи восхищенных комментариев.
Фото: pixabay
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Эмоциональная встреча: телеведущий расплакался в прямом эфире, увидев коллегу спустя 24 года (ВИДЕО)
Трогательное видео попало в интернет. Журналист Энди Питерс не сдержал слез – это случилось во время прямого включения на одном из британских телеканалов после...
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