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Эмоциональная встреча: телеведущий расплакался в прямом эфире, увидев коллегу спустя 24 года (ВИДЕО)

17.08.2020 16:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Эмоциональная встреча: телеведущий расплакался в прямом эфире, увидев коллегу спустя 24 года (ВИДЕО)

Трогательное видео попало в интернет. Журналист Энди Питерс не сдержал слез – это случилось во время прямого включения на одном из британских телеканалов после того, как коллеги устроили ему приятный сюрприз.

Сообщается, что Энди Питерс стал временным лицом программы «Лорен», в первый же день коллеги-редакторы устроили ему прямое включение с его подругой Эммой Форбс. Они не видели друг друга 24 года, а до разлуки вместе вели шоу «Жив и здоров».

Трогательное видео разместили в Twitter, и оно быстро набрало много просмотров и тысячи восхищенных комментариев.



Фото: pixabay

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Трогательное видео попало в интернет. Журналист Энди Питерс не сдержал слез – это случилось во время прямого включения на одном из британских телеканалов после...
 
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