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Футбольные матчи с 14 по 17 августа отменены и перенесены на более поздний срок
17.08.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Также перенесен ближайший матч ФК “Горки” с ФК “Энергетик-БГАТУ”, который должен был состоятся в ближайшую субботу. Когда игра состоится будет сообщено на сайте. Следите за новостями.
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Также перенесен ближайший матч ФК “Горки” с ФК “Энергетик-БГАТУ”, который должен был состоятся в ближайшую субботу. Когда игра состоится будет сообщено на сайте....
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