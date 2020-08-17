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Предприятия концерна "Белнефтехим" работают в штатном режиме - пресс-служба концерна

17.08.2020 17:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Все предприятия концерна работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.




Между тем, белорусские СМИ сообщают, что на ряде предприятий концерна в понедельник проходили "акции солидарности" (пока без забастовок).  Так, по данным портала tut.by, они имели место на ОАО "Нафтан", его подразделении "Полимир" в Новополоцке, на ОАО "Гродно Азот".

Ранее сообщалось о встречах работников ОАО "Нафтан" с руководством предприятия.

Концерн объединяет предприятия и организации по добыче, переработке и транспортировке нефти, нефтепродуктообеспечению, химии и нефтехимии, ряд научных, проектно-конструкторских, строительных, ремонтных и пусконаладочных организаций.

Как сообщалось, ряд крупных белорусских предприятий проводит забастовки. В частности, бастует Беларуськалий, рабочие Минского тракторного завода, Минского автомобильного завода, Минского моторного завода и ряда других предприятий.
 
Теги: Гродно
 
 
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"Все предприятия концерна работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.
 
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