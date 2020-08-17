|
Хочет выиграть время и сбить протесты: Лукашенко обещает новые выборы после принятия новой Конституции. Не верьте!
Источник материала: Партизан
Он приказал расстреливать мирных демонстрантов и не раскаялся в этом, не попросил прощения у жестоко избитых и замученных за звериную жестокость своих "волкодавов", а сейчас пытается любыми средствами удержаться у власти.
Лукашенко заявил, что допускает новые президентские выборы, но только после принятия новой Конституции. Об этом он заявил на МЗКТ, сообщает РИА Новости
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хочет выиграть время и сбить протесты: Лукашенко обещает новые выборы после принятия новой Конституции. Не верьте!
Он приказал расстреливать мирных демонстрантов и не раскаялся в этом, не попросил прощения у жестоко избитых и замученных за звериную жестокость своих...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)