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Работник МЗКТ: На заводе было около 250 охранников Лукашенко и еще за территорией

17.08.2020 17:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудник МЗКТ рассказал РБК, что на встрече с Лукашенко присутствовали 600–700 работников завода.

«Говорил, что вокруг враги, а он нас спасает, пугал 1990-ми, от прямых ответов увиливал. И так 20 раз по кругу», — объяснил он.

По его словам, Лукашенко выступал возле цеха с прицепа. «Даже в народ вышел, в толпу», — отметил рабочий. 

При этом он уточнил, что на заводе было около 250 охранников Лукашенко, а за территорией находились и другие.

Другой рабочий рассказал, что Лукашенко почти сразу встретили криками. «Долго стояли, ждали его на жаре. Потом он сказал несколько слов — начали кричать «Уходи!», — сообщил сотрудник МЗКТ.
 
 
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Сотрудник МЗКТ рассказал РБК, что на встрече с Лукашенко присутствовали 600–700 работников завода.
 
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