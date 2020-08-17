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Фотофакт: Возле филармонии прошел пикет музыкантов
Источник материала: Партизан
Около 200 музыкантов выступили в поддержку мирных пикетчиков и бастующих.
Музыкальная акция в поддержку протестующих с участием музыкантов из разных коллективов Минска. 17 августа 2020 г. филармония, Минск, Беларусь. Фото: Света Фар / Vot-tak.tv / Belsat.eu
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Около 200 музыкантов выступили в поддержку мирных пикетчиков и бастующих.
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