Источник материала: ОНТ

Испанская «Севилья» стала первым финалистом футбольной Лиги Европы.

В полуфинале команда обыграла «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила в Германии. Счет в поединке открыл клуб из Англии уже на 9-й минуте, когда пенальти реализовал Бруно Фернандеш. «Севилья» отыгралась благодаря голу Сусо. А на 79-й минуте Люк де Йонг принес испанцам победу – 2:1. В финале «Севилья» встретится с победителем пары «Шахтёр Донецк» – «Интер». Матч пройдёт сегодня вечером.

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