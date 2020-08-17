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Испанская «Севилья» стала первым финалистом футбольной Лиги Европы

17.08.2020 17:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Испанская «Севилья» стала первым финалистом футбольной Лиги Европы

Испанская «Севилья» стала первым финалистом футбольной Лиги Европы. 

В полуфинале команда обыграла «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила в Германии. Счет в поединке открыл клуб из Англии уже на 9-й минуте, когда пенальти реализовал Бруно Фернандеш. «Севилья» отыгралась благодаря голу Сусо. А на 79-й минуте Люк де Йонг принес испанцам победу – 2:1. В финале «Севилья» встретится с победителем пары «Шахтёр Донецк» – «Интер». Матч пройдёт сегодня вечером. 

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Испанская «Севилья» стала первым финалистом футбольной Лиги Европы.  В полуфинале команда обыграла «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила в Германии. Счет в...
 
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