Из белорусских СИЗО выпустили почти всех задержанных протестующих. Об этом заявили в Генпрокуратуре Беларуси.
Сейчас в местах содержания остались 122 человека из задержанных ранее около 7 тысяч.
Правоохранители проверяют информацию о превышении силовиками служебных полномочий при задержании митингующих.
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Как вели себя с задержанными в СИЗО
Более 600 граждан обратились с заявлениями о получении телесных повреждений, когда их задерживали силовики, еще около 100 – о получении телесных повреждений в местах временного содержания.
Что говорят в прокуратуре
Пока ни одного производства на этот счет не открыли. Следователи будут назначить экспертизы, чтобы установить степень тяжести телесных повреждений.
«По каждому факту будет проведена объективная, полная и всесторонняя проверка. Органы прокуратуры в соответствии с компетенцией обеспечат надзор за законностью решения этих заявлений», – говорится в сообщении прокуратуры.