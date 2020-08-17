Источник материала: Новости Волковыска

Из белорусских СИЗО выпустили почти всех задержанных протестующих. Об этом заявили в Генпрокуратуре Беларуси.

Сейчас в местах содержания остались 122 человека из задержанных ранее около 7 тысяч.

Правоохранители проверяют информацию о превышении силовиками служебных полномочий при задержании митингующих.

Также в прокуратуре обнародовали список , кто до сих пор отбывает заключение.

Как вели себя с задержанными в СИЗО

Более 600 граждан обратились с заявлениями о получении телесных повреждений, когда их задерживали силовики, еще около 100 – о получении телесных повреждений в местах временного содержания.

Освобожденные люди рассказывают об особо жестоком обращении с ними в СИЗО. Например, в восьмиместных камерах содержали по несколько десятков человек. Задержанным не давали ни еды, ни воды, ни медикаментов. Кроме этого, заключенных пытали: зверски били и оскорбляли морально.

Что говорят в прокуратуре

Пока ни одного производства на этот счет не открыли. Следователи будут назначить экспертизы, чтобы установить степень тяжести телесных повреждений.