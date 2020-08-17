ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первая лягушка в 103 года. Женщина осуществила свою мечту

17.08.2020 17:20 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Женщина сделала первую татуировку в 103 года. Этот пункт был в её списке желаний. Теперь на руке у Дороти Поллак красуется лягушонок.

Как сообщает CNN, бабушка, которая всю жизнь заботилась о своей семье, доказывает миру, что вы не можете быть слишком стары для того, чтобы отказываться от мечты.

Первая лягушка в 103 года. Женщина осуществила свою мечту

Дороти Поллак в июне исполнилось 103 года. Она отметила свой день рождения в доме престарелых в Маскегоне, штат Мичиган, где провела несколько месяцев в изоляции.

Её внучка Тереза Завитц-Джонс рассказала, что бабушка была ужасно подавлена. Родственники не могли видеться, а телефонные звонки не помогали, так как женщина очень плохо слышит.

Через несколько недель после того, как ограничения сняли, Поллак внезапно решила, что ей нужна татуировка.

«Это было довольно захватывающе, потому что много лет назад мой внук хотел, чтобы я сделала татуировку, но я так и не решилась», – вспомнила Дороти. – «Внезапно я решила, что она мне нужна. И, если можно, лягушку. Потому что я люблю лягушек».

Первая лягушка в 103 года. Женщина осуществила свою мечту

Весь сеанс женщина провела стойко. В то время как большинство людей вздрагивало и съеживалось от ударов иглы по своей коже, она едва повела бровью.

«Я даже не заметил, чтобы она вздрогнула», – рассказал татуировщик Рэй Ризонер. – «Это был потрясающий опыт. Если кто-то старше века говорит вам сделать что-то для него, вы просто обязаны это сделать».

Он также добавил, что Дороти Поллак – самый старый человек, которому он когда-либо делал татуировки.

Первая лягушка в 103 года. Женщина осуществила свою мечту

Сделав себе татуировку, 103-летняя женщина решила вычеркнуть еще один опыт из своего списка желаний: поездку на мотоцикле. Но приключения, она уверена, на этом точно не закончатся.

Никогда не поздно. 92-летний пенсионер исполнил мечту всей жизни. Какую – читайте здесь.

Люди в материале: Дороти Поллак, Тереза Завитц-Джонс, Рэй Ризонер

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщина сделала первую татуировку в 103 года. Этот пункт был в её списке желаний. Теперь на руке у Дороти Поллак красуется лягушонок. Как сообщает CNN, бабушка, которая...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Жыве фэшн!» Дизайнеры, модели и стилисты вышли на акцию протеста в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.08.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
17.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика