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Белорусская калийная компания пообещала выполнить обязательства, несмотря на забастовки
Источник материала: Myfin
«Внимание всего мира сегодня приковано к нашей стране. В полной мере осознавая важность наших обязательств перед вами и высокую степень ответственности, мы обращаемся к вам с просьбой о понимании. Мы приложим все усилия для выполнения своих договоренностей и открыты для своих партнеров, оставаясь на связи 24\7», —сказано в сообщении БКК.
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Белорусская калийная компания (БКК) пообещала партнерам выполнить договоренности. Обращение БКК к партнерам опубликовано 17 августа на официальном сайте компании.
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