Белорусская калийная компания пообещала выполнить обязательства, несмотря на забастовки

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Фото: belpc.by

«Внимание всего мира сегодня приковано к нашей стране. В полной мере осознавая важность наших обязательств перед вами и высокую степень ответственности, мы обращаемся к вам с просьбой о понимании. Мы приложим все усилия для выполнения своих договоренностей и открыты для своих партнеров, оставаясь на связи 24\7», —сказано в сообщении БКК.