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Лукашенко на митинге призвал своих сторонников защитить Беларусь
17.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В центре Минска, на площади Независимости, прошел митинг в поддержку мира, безопасности и спокойствия в Беларуси, сообщает телеканал «МИР 24».
На мероприятие собралось 65 тысяч человек. Среди них жители всех регионов страны. На площади собрались представители различных трудовых коллективов и организаций. В митинге принял участие и президент Беларуси. Главу государства люди приветствовали овациями. Александр Лукашенко выступил с эмоциональной речью перед собравшимися. Он подчеркнул, что позвал всех на площадь Независимости для того, «чтобы впервые за четверть века белорусы смогли защитить свою страну, независимость, свои семьи, жен, сестер и детей».
Митингующие на площади Независимости в Минске приняли свою петицию. Ее текст зачитал руководитель общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько. Суть петиции краткая: «Мы разные, но Беларусь у нас одна».
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На площади Независимости собралось более 65 тысяч человек. Президент страны выступил с эмоциональной речью.
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