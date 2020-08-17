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Лукашенко на митинге призвал своих сторонников защитить Беларусь

17.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В центре Минска, на площади Независимости, прошел митинг в поддержку мира, безопасности и спокойствия в Беларуси, сообщает телеканал «МИР 24».

На мероприятие собралось 65 тысяч человек. Среди них жители всех регионов страны. На площади собрались представители различных трудовых коллективов и организаций. В митинге принял участие и президент Беларуси. Главу государства люди приветствовали овациями. Александр Лукашенко выступил с эмоциональной речью перед собравшимися. Он подчеркнул, что позвал всех на площадь Независимости для того, «чтобы впервые за четверть века белорусы смогли защитить свою страну, независимость, свои семьи, жен, сестер и детей».

«Я вас предупреждал: выборы будут интересные, а после – еще интересней. Как в воду смотрел! Берегите Беларусь – она уже не нам, а нашим детям и внукам. Мы хоть как-то прожили. А им что оставим? Время серьезное – поэтому я вас сюда позвал, чтобы вы защитили страну, чтобы поддержали людей, которые вас сегодня идут защищать, защитить страну. Имейте в виду: сейчас много всякой дряни повыползало – клеймят позором: Лукашенко такой, у него где-то деньги, у него где-то дом, он умер. Но я живой и буду жить», – заверил белорусский лидер.

Митингующие на площади Независимости в Минске приняли свою петицию. Ее текст зачитал руководитель общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько. Суть петиции краткая: «Мы разные, но Беларусь у нас одна».



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Теги: Минск
 
 
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На площади Независимости собралось более 65 тысяч человек. Президент страны выступил с эмоциональной речью.
 
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