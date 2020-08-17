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Какие рейсы Belavia возобновляет, а какие нет?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Belavia начинает выполнение чартерных рейсов в Тунис. С 20 августа рейсы запланированы в Энфиду из Минска, Бреста, Гомеля и Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В то же время национальный авиаперевозчик продлевает приостановку рейсов в Россию и Грузию до 31 августа. Вернуть деньги или изменить дату вылета на отмененные рейсы можно будет до 30 марта 2021 года.
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Новости Беларуси. Belavia начинает выполнение чартерных рейсов в Тунис. С 20 августа рейсы запланированы в Энфиду из Минска, Бреста, Гомеля и Гродно, сообщили в...
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