Какие рейсы Belavia возобновляет, а какие нет?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Belavia начинает выполнение чартерных рейсов в Тунис. С 20 августа рейсы запланированы в Энфиду из Минска, Бреста, Гомеля и Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В то же время национальный авиаперевозчик продлевает приостановку рейсов в Россию и Грузию до 31 августа. Вернуть деньги или изменить дату вылета на отмененные рейсы можно будет до 30 марта 2021 года.