Завтра придут грозовые дожди: прогноз погоды на 18 августа

Источник материала: ОНТ

Последний месяц лета продолжает радовать теплой погодой со средней температурой до шести градусов выше нормы. При этом повсеместно отмечается дефицит осадков. Но уже завтра придут грозовые дожди, правда, ненадолго.

Завтра, 18 августа, погодные условия будет определять область высокого давления. С юго-запада на северо-восток станет смещаться активный атмосферный фронт, который принесет дожди. Но даже они не помешают воздуху хорошо прогреться.

Во вторник облачно с прояснениями. Ночью по юго-западу, днем на большей части страны –кратковременные дожди, местами грозы. Влажность от 30% по востоку до 80% по западу. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

В восемь утра температура составит от +15℃ по северу до +20℃ по юго-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 2-4 градуса прохладнее. В середине дня столбики – от +19℃ по Гродненской области до +30℃ по Гомельской. К вечеру температура немного понизится – от +19℃ в западных районах до +23℃ в юго-восточных.

В среду сохранится влияние атмосферного фронта. Будет облачно с прояснениями. Пройдут грозовые дожди. В отдельных районах сильные. Ветер – неустойчивый умеренный, при грозах –порывистый. Температура воздуха ночью +12℃…+19℃, днем +18℃…+25℃, по югу до +29℃. Далее с ростом атмосферного давления погода улучшится. Дожди пойдут на спад, солнца будет больше, ветер ослабеет. По предварительному прогнозу, в предстоящие выходные погоду будет формировать погожий антициклон. Будет по-летнему тепло и практически без осадков.

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