ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Иван Маевский: «Только гордость испытываю от того, что являюсь гражданином Республики Беларусь. Горжусь нашей нацией»

17.08.2020 18:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусский хавбек «Астаны» Иван Маевский «Прессболу» рассказал, что гордится своей нацией.

– Выразишь свое отношение к тому, что сейчас переживает Беларусь?

–Конечно. Я – гражданин Беларуси. Это моя родина. Многие родственники и друзья находятся сейчас в стране. И, естественно, я чувствую огромную боль и испытываю сожаление. Многие оказались в сложной ситуации, были задержаны, арестованы, находятся в больницах. Очень переживаю из-за этого. Много читаю и смотрю в интернете. Мне все это небезразлично.

Хочу, чтобы все призывы, которые озвучиваются, были услышаны. Очень горжусь нашей нацией. То, что сейчас делают люди, — просто потрясающе. Только гордость испытываю от того, что являюсь гражданином Республики Беларусь. Ситуация, в которой оказались многие наши мирные жители, — это неправильно. Так нельзя. В эти дни я был очень расстроен. Ни убавить, ни прибавить.

– В Казахстане озабочены нашей ситуацией?

– Я общаюсь только с ребятами из команды. Они интересовались, как сейчас дела, спрашивали про поездку в страну. Есть парни, которые следят. Им тоже интересно. Например, нашим украинцам. У них в стране такое было шесть-семь лет назад. А про жителей Казахстана не могу сказать. Телевизор не смотрю. Но не думаю, что это очень сильно их заботит.

– Узнаешь у кого-нибудь новости из первых уст?

– Несколько дней, когда у вас не работал интернет, не мог связаться. Но немножко поговорил с мамой, потом с друзьями. Конечно, по телевизору показывали совсем другое. Хотя в моей родной Речице, по словам мамы, все было плюс-минус спокойно, – сказал Маевский.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский хавбек «Астаны» Иван Маевский «Прессболу» рассказал, что гордится своей нацией.
 
Новости дня
Новости разные
 
Караник: в больницах находится 158 пострадавших, в ИВС допускают медиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.08.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
17.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика