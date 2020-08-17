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Льюис Хэмильтон стал победителем Гран-при Испании в классе гонок «Формула-1»

17.08.2020 17:48 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Льюис Хэмильтон стал победителем Гран-при Испании в классе гонок «Формула-1»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмильтон стал победителем Гран-при Испании в классе гонок «Формула-1».

Для британца это уже четвёртая победа в сезоне и 156-й подиум в карьере – по этому показателю Хэмильтон обошёл легендарного Михаэля Шумахера. Вторым стал Макс Ферстаппен из «Рэд Булл». Замкнул тройку лидеров ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Следующий этап «Формулы-1» пройдёт в Бельгии с 28 по 30 августа.

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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмильтон стал победителем Гран-при Испании в классе гонок «Формула-1». Для британца это уже четвёртая победа в сезоне и 156-й подиум в...
 
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