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Льюис Хэмильтон стал победителем Гран-при Испании в классе гонок «Формула-1»
Источник материала: ОНТ
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмильтон стал победителем Гран-при Испании в классе гонок «Формула-1».
Для британца это уже четвёртая победа в сезоне и 156-й подиум в карьере – по этому показателю Хэмильтон обошёл легендарного Михаэля Шумахера. Вторым стал Макс Ферстаппен из «Рэд Булл». Замкнул тройку лидеров ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Следующий этап «Формулы-1» пройдёт в Бельгии с 28 по 30 августа.
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмильтон стал победителем Гран-при Испании в классе гонок «Формула-1». Для британца это уже четвёртая победа в сезоне и 156-й подиум в...
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