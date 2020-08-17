Медики потребовали от министра пустить их на Окрестина, но Караник просто сбежал от них

Источник материала: KYKY

Сегодня отстаивают свои права не только заводские рабочие, но и врачи: около 100 медиков пришли к зданию Минздрава, чтобы заявить о своих требованиях лично министру Каранику.

Чего хотят медики

Главное их требование – пустить врачей на территории ЦИП и ИВС, чтобы осмотреть задержанных демонстрантов и всех, кому нужна помощь, немедленно госпитализировать (есть мнение, что таких людей только на Окрестина очень много).



Медики заявили, что уже сформировали бригады из квалифицированных врачей, которые готовы отправиться в изоляторы временного содержания.

Как прошел их митинг

Около ста медработников пришли к зданию Минздрава около 17:00. Их приехали поддержать Лявон Вольский и Павел Аракелян – они прямо на ступеньках устроили мини-концерт.

Медики рассказали журналистам «Свободы», что в нормальном мире врачи – это люди, которые всегда остаются беспристрастны и наблюдают за ситуацией «глядя в монитор». Но сейчас время, когда пора вставать и говорить, что «в нашей стране существует угроза жизни и здоровья граждан».

Около 17:15 к медикам таки вышел Караник. Его сразу завалили вопросами о том, почему на Окрестина истязают людей. Он сказал, что свидетельств этому нет. Его спросили, как это нет, – он ответил, что врачи должны засвидетельствовать травмы. Почему врачи не делают этого – потому что не имеют доступа к людям. Короче говоря, Караник ни на что не ответил. Требование уйти в отставку (люди кричали в лицо Каранику «Уходи») исполнять тоже отказался.

Когда люди начали требовать, чтобы он взял рупор и ответил в него так, чтобы его слова услышали все присутствующие, министр решил уйти. Ему несколько минут скандировали «Позор!»

Позже на митинг к медикам пришла Мария Колесникова. Она призвала всех не сдаваться и поддерживаться друг друга. А главное – не бояться.

Если подводить итог, договориться с министром не получилось.

Фото: инициатива «Фотографы против»