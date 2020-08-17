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Ковель об утверждениях Караева, что протестующим платят: «Да это просто смешно! Кто тут кого проплатит?»
Источник материала: Партизан
Нападающий «Белшины» Леонид Ковель прокомментировал слова министра внутренних дел Юрия Караева об уличных протестах.
– Как относишься к словам главы МВД Караева, заявившего, что девушкам, которые стоят в цепях солидарности, платят за это по 60 рублей, а парням – по 30?
– Да это просто смешно! Кто тут кого проплатит? Посмотри, сколько тысяч людей выходят. Общаюсь со знакомыми и знаю, что люди сами выходят. Проплачено – это смешно. В такое могут поверить лишь какие-нибудь бабушки, которые только и смотрят БТ, – сказал Ковель.
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Ковель об утверждениях Караева, что протестующим платят: «Да это просто смешно! Кто тут кого проплатит?»
Нападающий «Белшины» Леонид Ковель прокомментировал слова министра внутренних дел Юрия Караева об уличных протестах.
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