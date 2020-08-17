Из ИВС отпустили гомельского ресторатора Илью Лемешева





Ранее его жена сообщала о возбуждениии уголовного дела по статье 342 («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»). Санкция данной статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Проверка по этому делу продолжается.





Напомним, коллеги Лемешева разыскивали его с утра 13 августа. За день до этого Илью на автомобиле остановили сотрудники ГАИ, после чего доставили в РОВД. Там ресторатор пробыл несколько часов. Выйдя, он сказал, что «все нормально», но уже на следующее утро пропал. 14 августа в ресторане «Прованс» люди в масках проводили обыск.





Илья Лемешев — известный гомельский ресторатор, руководящий такими заведениями, как «Прованс», «Все как он любит», «Квартирник». Ранее он получил известность как фотограф и блогер, однако впоследствии отказался от этого занятия в пользу ресторанного бизнеса.