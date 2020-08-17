ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спектаклей не будет: уволен директор Купаловского Павел Латушко, заявление написали все актеры

17.08.2020 19:06 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Уволен генеральный директор Купаловского театра и бывший министр культуры и дипломат Павел Латушко.

Спектаклей не будет: уволен директор Купаловского Павел Латушко, заявление написали все актеры
В театре сообщили, что поддержат своего директора и тоже подпишут заявления на увольнение.

"Только что стало известно, что трудовой договор с генеральным директором Купаловского театра Павлом Латушко досрочно расторгнут по статье 259 Трудового кодекса Беларуси! Команда поддерживает своего директора и также подписывает заявления об увольнении", - заявили в коллективе "Купаловского".

Сотрудники театра пригласили всех неравнодушных поддержать их.

В воскресенье Латушко присоединился к акции протеста в Минске и высказался о ситуации в Беларуси.




А сегодня над Купаловским был вывешен бело-красно-белый флаг


фото: Наша нива
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уволен генеральный директор Купаловского театра и бывший министр культуры и дипломат Павел Латушко.
 
Новости дня
Новости разные
 
Из ИВС отпустили гомельского ресторатора Илью Лемешева
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика