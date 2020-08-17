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Спектаклей не будет: уволен директор Купаловского Павел Латушко, заявление написали все актеры
Источник материала: Партизан
Уволен генеральный директор Купаловского театра и бывший министр культуры и дипломат Павел Латушко.
В театре сообщили, что поддержат своего директора и тоже подпишут заявления на увольнение.
"Только что стало известно, что трудовой договор с генеральным директором Купаловского театра Павлом Латушко досрочно расторгнут по статье 259 Трудового кодекса Беларуси! Команда поддерживает своего директора и также подписывает заявления об увольнении", - заявили в коллективе "Купаловского".
Сотрудники театра пригласили всех неравнодушных поддержать их.
В воскресенье Латушко присоединился к акции протеста в Минске и высказался о ситуации в Беларуси.
А сегодня над Купаловским был вывешен бело-красно-белый флаг
фото: Наша нива
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Уволен генеральный директор Купаловского театра и бывший министр культуры и дипломат Павел Латушко.
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