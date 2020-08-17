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Почти не общаются: принцы Гарри и Уильям уже несколько месяцев не разговаривают друг с другом

17.08.2020 18:48 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Почти не общаются: принцы Гарри и Уильям уже несколько месяцев не разговаривают друг с другом

Британские принцы Гарри и Уильям не общаются друг с другом уже несколько месяцев после ссоры из-за ухода герцогов Сассекских из королевской семьи. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на автора книги «В поисках свободы» Омида Скоби.

Принцы перестали поддерживать контакт и не разговаривают уже два месяца.

Как утверждает автор книги, масштаб конфликта в королевской семье огромный. По его словам, принц Уильям был в ярости из-за поведения своего младшего брата и его супруги Меган Маркл, которые заявили об уходе из монархии. По мнению будущего короля Великобритании, этот шаг нанес непоправимый ущерб репутации королевской семьи. Уильям до сих пор не может простить брата.

В конфликте находятся также и супруги принцев – Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Скоби отметил, что особенно их отношения ухудшились во время беременности Маркл. По словам эксперта герцогини несколько месяцев не общаются, ранее у них тоже не было попыток развивать как-то свои отношения.

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Британские принцы Гарри и Уильям не общаются друг с другом уже несколько месяцев после ссоры из-за ухода герцогов Сассекских из королевской семьи. Об...
 
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