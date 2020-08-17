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«Посвящаю трек людям, сотни тысяч которых увидел на улицах». Виталий Артист выпустил новую песню
Источник материала: Tut.by
Виталий Артист выпустил трек, вдохновленный событиями в Беларуси. Песня называется «Теперь это мы», в ней поется о белых чайках со взглядом орла и трех черепахах против стаи волков. Еще в аудио слышны автомобильные гудки — именно их некоторые называют главным саундтреком этого лета.
Виталий Артист написал, что, приехав в субботу в Минск, чтобы поволонтерить таксистом, он заново влюбился «в этот город и эту страну».
— Посвящаю трек всем неравнодушным и красивым людям, сотни тысяч которых увидел на улицах, — поделился певец.
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Виталий Артист выпустил трек, вдохновленный событиями в Беларуси. Песня называется «Теперь это мы», в ней поется о белых чайках со взглядом орла и трех черепахах...
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