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В столице Сомали произошел теракт в отеле. Есть жертвы

17.08.2020 19:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Сомали. Крупный теракт произошел в столице Сомали – Могадишо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице Сомали произошел теракт в отеле. Есть жертвы

Вооруженные боевики напали на отель в центре города. У входа взорвался автомобиль, после чего началась перестрелка.

Злоумышленники захватили здание и взяли в заложников. В этот момент в гостинице находились более 200 сотрудников и постояльцев, среди которых – правительственные чиновники.

В столице Сомали произошел теракт в отеле. Есть жертвы

Лишь спустя четыре часа правоохранителям удалось зачистить территорию. Ликвидированы по меньшей мере пятеро нападавших. Жертвами атаки стали 11 человек. Более 30 получили ранения. 

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Новости Сомали. Крупный теракт произошел в столице Сомали – Могадишо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вооруженные боевики напали на отель в центре...
 
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