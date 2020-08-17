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В столице Сомали произошел теракт в отеле. Есть жертвы
Источник материала: СТВ
Новости Сомали. Крупный теракт произошел в столице Сомали – Могадишо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вооруженные боевики напали на отель в центре города. У входа взорвался автомобиль, после чего началась перестрелка.
Злоумышленники захватили здание и взяли в заложников. В этот момент в гостинице находились более 200 сотрудников и постояльцев, среди которых – правительственные чиновники.
Лишь спустя четыре часа правоохранителям удалось зачистить территорию. Ликвидированы по меньшей мере пятеро нападавших. Жертвами атаки стали 11 человек. Более 30 получили ранения.
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Новости Сомали. Крупный теракт произошел в столице Сомали – Могадишо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вооруженные боевики напали на отель в центре...
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