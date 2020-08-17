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Руководство области и города, депутаты и правоохранители встретились с общественными активистами и представителями рабочих коллективов

17.08.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Руководство области и города, депутаты и правоохранители встретились с общественными активистами и представителями рабочих коллективов

Сегодня в горисполкоме руководство области и города, областного суда и прокуратуры, представители депутатского корпуса и силовых структур, профсоюзных организаций встретились с представителями гражданского общества и рабочих коллективов, чтобы обсудить общественно-политическую ситуацию в городе и стране. Одна из сторон еще накануне выдвинула ряд требований, в частности, освободить всех, кто был задержан в городах региона во время акций и митингов протеста.

Руководство области и города, депутаты и правоохранители встретились с общественными активистами и представителями рабочих коллективов

Руководство области и города, депутаты и правоохранители встретились с общественными активистами и представителями рабочих коллективов

Руководство области и города, депутаты и правоохранители встретились с общественными активистами и представителями рабочих коллективов

Беседу начал председатель областного Совета депутатов Игорь Жук. Он отметил, что те вопросы и проблемы, которые сегодня взволнованно обсуждают жители области, в равной степени волнуют представителей всех ветвей власти и предложил создать совет общественного согласия, чтобы найти компромисс в сложившейся ситуации.

Руководство области и города, депутаты и правоохранители встретились с общественными активистами и представителями рабочих коллективов

 Мы вместе должны сделать все, чтобы жить в согласии и взаимопонимании, чтобы между мирными белорусами ни в коем случае не пробежала опасная искра, – сказал он. – Ситуация непростая. Каждый человек имеет право на свой выбор, и мы это право уважаем, но вместе с тем не скрываем, что есть напряженность в обществе, которая выходит на уровень: «если ты не с нами, то ты враг». Такого быть не должно.

Руководство области и города, депутаты и правоохранители встретились с общественными активистами и представителями рабочих коллективов

Диалог, исходя из позиции представителей гражданского общества, может состояться только тогда, когда будут выполнены все предъявленные требования. Конкретно правоохранители и органы местной власти, по мнению гражданских активистов, в этой ситуации должны гарантировать безопасность граждан, свободу мирных собраний и публичного выражения альтернативных мнений, прекратить любое давление, в том числе аресты.

Руководство области и города, депутаты и правоохранители встретились с общественными активистами и представителями рабочих коллективов

Руководство области и города, депутаты и правоохранители встретились с общественными активистами и представителями рабочих коллективов

 По словам начальника УВД облисполкома Вадима Синявского, на данный момент освобождены все, кто был задержан в дни протестных демонстраций и не имел оснований для возбуждения уголовных дел. Оппоненты потребовали предоставить и опубликовать конкретную информацию со списками задержанных и освобожденных, чтобы все люди видели доказательство сказанного.

Руководство области и города, депутаты и правоохранители встретились с общественными активистами и представителями рабочих коллективов

Руководство области и города, депутаты и правоохранители встретились с общественными активистами и представителями рабочих коллективов

В то же время обе стороны выступили за то, что милиция и сотрудники Госавтоинспекции, как и всегда, должны поддерживать правопорядок на улицах и дорогах города, чтобы под марку мирных протестов не подстраивались реальные хулиганы, готовые творить беспорядки. Сохранить мир и спокойствие важно, несмотря ни на что. К слову, председатель горисполкома Мечислав Гой еще ранее встречаясь с рабочими на «Гродно Азот», поблагодарил гродненцев за то, что во время политических акций и митингов они с большой бережливостью относятся к улицам своего города.

Руководство области и города, депутаты и правоохранители встретились с общественными активистами и представителями рабочих коллективов

Руководство области и города, депутаты и правоохранители встретились с общественными активистами и представителями рабочих коллективов

Руководство области и города, депутаты и правоохранители встретились с общественными активистами и представителями рабочих коллективов

Руководство области и города, депутаты и правоохранители встретились с общественными активистами и представителями рабочих коллективов

Руководство области и города, депутаты и правоохранители встретились с общественными активистами и представителями рабочих коллективов

Анна РАДЮК

https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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