Forbes: диктатура и «криптогавань» несовместимы









Вот уже несколько лет отраслевые медиа и организации пишут о благоприятных правовых условиях, созданных в Беларуси в сфере криптовалют. На YouTube появились ролики о том, что для майнинга биткоина и увеличения хешрейта сети руководство страны предлагает использовать мощности строящейся здесь атомной электростанции. Президент страны Александр Лукашенко подписал декрет о легализации крипты и ICO, а также об освобождении физлиц от уплаты от налогов по операциям с криптовалютами на пять лет.





Теперь же этот человек жестоко подавляет протесты, всколыхнувшие страну после недавних президентских выборов и переизбрания его на новый срок. Поэтому самое время задуматься, что произойдёт, если у биткоина и прочих криптовалют заведутся ложные друзья.





Лукашенко выигрывал все выборы в истории суверенной Беларуси. Он был единственным белорусским политиком, который голосовал против распада СССР. Тем не менее со времени обретения страной независимости он остаётся её бессменным правителем.





Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич упоминает о существовании в Беларуси «мягкой формы» диктатуры. Страна мечется между двумя союзниками в лице Европы и России, и в зависимости от выбора под влиянием Лукашенко «холодает» или «теплеет» ситуация в политической плоскости.





По мере эскалации протестных настроений в период до и после выборов «мягкие углы» «заострились», сначала были задержаны оппозиционные кандидаты, потом — тысячи недовольных избиты и разогнаны слезоточивым газом после оглашения результатов. Пострадали десятки людей, тысячи были арестованы.





И хотя поддержка криптовалют и компетентность в сфере говорит о многом, с самого начала было маловероятно, что государство без ярко выраженной системы сдержек и противовесов подхватит дух и философию независимых узлов, их свободного выбора и консенсуса. Всё-таки страна, в которой ни одни выборы не были признаны свободными справедливыми, вряд ли гарантирует финансовую свободу и возможность выбора своим же гражданам.





Апогеем всего стали отключения интернета, которые начались по мере поступления результатов. Доступ к сети имеет критическую важность для блокчейнов и криптовалют: без этого невозможна валидация блоков и достижение консенсуса между участниками сети.





Беларусь — одна из очень немногих стран, которые пытались использовать крипто валюты и демократичное отношение к ним, чтобы за счёт криптосообщества создать себе образ якобы технологиче ой продвинутости. Это было неожиданным поворотом и для сообщества, которое во многих странах считалось преступным и ассоциировалось с такими предосудительными феноменами, как терроризм и отмывание денег, а потому было запрещено.





Несмотря на то, что правительство Беларуси оказалось доброжелательно настроено к криптовалютам, на практике в основе её структуры власти лежит политическая и экономическая централизация. И сообществу следовало с самого начала принять в расчёт этот факт.





Сейчас криптовалюты набирают всё бо́льшую популярность, и вполне возможно, что другие государства возьмут их на вооружение по определённым идеологическим причинам или чтобы поднять экономику. И всё же, криптоевангелистам следует сторониться мнимых союзников, которые не разделяют их основополагающих убеждений в вопросах индивидуальной свободы и выбора, а значит, не могут быть надёжными партнёрами в долгосрочной перспективе.