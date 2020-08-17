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Петербурженка собрала более 10 тысяч уникальных книжных закладок. Как коллекция оказалась в белорусской глубинке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Браславском районе коллекционер создала музей книжных закладок в собственном доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Елена Булкина за 55 лет собрала более 10 тысяч экспонатов. Английские тканые, китайские рукописные, советские самодельные. Ее коллекция побывала в Европе и даже Японии, но постоянную прописку получила в белорусской глубинке.
Елена Булкина, коллекционер:
Елена Булкина привезла экспонаты из 62 стран мира. Ради увлечения ушла с руководящей должности в крупной строительной компании и основала собственный бизнес по производству современных закладок. И даже получила несколько патентов на свои изделия.
Анастасия Бут, корреспондент:
Появление в широкой продаже мыла и зубной пасты, перьевых ручек, домашних роялей и швейных машин. Закладки того времени, по сути, были двигателями торговли, позже иллюстрировали картины советской жизни. Разнообразие материалов, из которых их делали, тоже удивляет: кость, кожа, шелк, дерево, бисер. А история и вовсе уверяет: закладку не всегда было можно потрогать.
Елена даже побывала в Нидерландах, в гостях у известного букмаркера – так называют коллекционеров-закладочников. Он прочно занял позицию в Книге рекордов Гинесса, собрав 117 тысяч экспонатов. Тогда у нее и появилось желание создать собственный музей. И вновь наша героиня идет за мечтой: она продает квартиру в центре Санкт-Петербурга, закрывает бизнес и переезжает в белорусскую глубинку.
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Петербурженка собрала более 10 тысяч уникальных книжных закладок. Как коллекция оказалась в белорусской глубинке
Новости Беларуси. В Браславском районе коллекционер создала музей книжных закладок в собственном доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Елена...
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