Источник материала: Sputnik Беларусь

На минувшей неделе российские средства ПВО обнаружили и сопроводили 46 иностранных самолетов и БПЛА, которые вели разведку у границ РФ. Об этом сообщила газета "Красная звезда" со ссылкой на данные Минобороны РФ. Нарушений воздушного пространства страны не допущено, но количество подобных "гостей" неуклонно растет. Таким образом Пентагон отрабатывает стратегию, тактику и технологические алгоритмы "непрогнозируемого удара". Россия вынуждена реагировать и создавать все более эффективные средства контроля и поражения летательных аппаратов вероятного агрессора.

Завершаются испытания зенитной ракетной системы С-500 "Прометей", в ходе которых ракета поразила цель на рекордной дальности 553 км. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обещал, что поставки системы в войска начнутся в 2020 году. То есть, совсем скоро система противовоздушной обороны С-500 встанет на боевое дежурство.

Ранее главком ВКС Сергей Суровикин заявил: "Заложенные в ЗРС С-500 характеристики позволяют уничтожать, помимо аэродинамических и баллистических целей, гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе". О способности "Прометея" перехватывать цели за сотни километров от Земли рассказывал и генеральный конструктор концерна-разработчика "Алмаз-Антей" Павел Созинов.

Уникальный комплекс ПВО дальнего действия С-500 "Прометей" относится к новому поколению универсальных систем "земля – воздух" с повышенным потенциалом ПРО и способен уничтожать все воздушные цели – баллистические, аэродинамические, гиперзвуковые – на всех достижимых сегодня и в перспективе скоростях. При необходимости "Прометей" может сбить F-35 "за 4 секунды" и "распылить" спутниковые группировки противника на орбите Земли. Аналогов С-500 по эффективности действия в мире нет и в ближайшее десятилетие не будет.

Морские горизонты

"Прометей" придет на подмогу "Триумфу" (С-400) и станет основой единой системы противовоздушной и противоракетной обороны Российской Федерации. Это означает, что видимые и якобы невидимые разведывательные и ударные самолеты потенциального противника будут на прицеле до рубежа в 600 км от границ РФ.

На Черноморском направлении системы С-500 из Крыма смогут, чисто гипотетически, сбивать истребители и стратегические бомбардировщики агрессора над Бухарестом, Анкарой или Киевом (во всех этих случаях дистанция до цели будет менее 550 км). Возможно, облучение РЛС "Прометея" на значительном удалении от Черного моря снизит практически ежедневную активность разведывательной и ударной авиации "партнеров" в регионе, сделает практически бесполезными новые базы Пентагона в Румынии.

На случай военного конфликта в Балтийском регионе Россия наверняка усилит существующую технологическую способность организации бесполетной зоны над Балтикой. "Прометеи", развернутые в Калининградской области, смогут надежно контролировать воздушное пространство над всей Польшей, частью Германии (включая Берлин), Дании (включая Копенгаген), Чехии и Словакии. Таким образом, С-500 достаточно быстро обесценит развертывание американских войск на польской территории и в целом расширенное военное партнерство Вашингтона и Варшавы. С другой стороны, новая российская ЗРС надежнее прикроет воздушное пространство союзной Беларуси.

Американский журнал The National Interest с тревогой наблюдает за испытаниями "Прометея" и сообщает: "Это оружие нового поколения предназначено для того, чтобы дополнить и без того мощную систему С-400, имеющуюся у Москвы… С-500 имеет беспрецедентные возможности поражения на исключительно большой дальности высотных целей и может бороться с самолетами, созданными по технологии "стелс".

Действительно, это неприятное для Пентагона "открытие" – 600-километровый рубеж одновременного поражения каждым комплексом 10 целей (видит "Прометей" гораздо дальше). Безусловно, новейшая российская система поубавит степеней свободы ВВС США и их союзников над Балтийским и Черным морями (за тысячи километров от территории США). Из Калининградской области ЗРС С-500 в боевой обстановке смогут поражать крылатые ракеты и "невидимки" F-35 на дальних подступах – в районе пролива Скагеррак, соединяющем Северное и Балтийское моря (там проходит традиционный "британский" маршрут ударной авиации США и НАТО).

Впрочем, если не пересекать "красную черту", не отрабатывать ракетно-бомбовые удары по Крыму, Калининградской и Ленинградской областям, другим регионам России, не "висеть" ежедневно над мирными регионами Восточной Европы, то беспокоиться американским военным летчикам не о чем. "Прометей" создан исключительно для защиты, для прикрытия оперативного развертывания сухопутных войск и сил ВМФ в случае внешней агрессии, для эффективного "принуждения к миру".

Космические высоты

Военные стратегии и конфликты становятся технологически сложнее, многие системы разведки и навигации выведены на орбиту Земли. С недавнего времени космические силы США планируют миссии "нейтрализации" спутниковых группировок "недружественных государств", а также наступательные операции. Пентагон рассматривает операции в космосе как отдельную сферу боевых действий, поэтому раньше или позже разместит на околоземной орбите ударное вооружение (кинетическое, лазерное, электромагнитное). Соединенные Штаты давно разрабатывают космические средства нападения и могут их применить против РФ.

Участвовать в "звездных войнах" по-голливудски России совершенно ни к чему. Наземная сеть "Прометеев", которая позволит быстро снять орбитальные угрозы, выглядит оптимальнее и эффективнее любого "межзвездного флота". Еще раз напомню, генконструктор Павел Созинов заявил о способности С-500 уничтожать цели за сотни километров от Земли. Система "Прометей" создана для борьбы со всеми существующими средствами воздушно-космического нападения и с теми, что еще не изобрели.

Технологии С-500 открывают новые горизонты в военном деле, прямо влияют на ближний космос и глобальную геополитику. При этом никто в России и на постсоветском пространстве не откажется от интегрированной, глубоко эшелонированной существующей системы ПВО-ПРО (включая аналогичные системы ОДКБ и СНГ на основных ракетоопасных направлениях). Системы С-500, С-400 и С-300 будут эффективно защищать российское воздушное пространство от разнообразных угроз.

И последнее. Возможности С-500 значительно превосходят ТТХ системы С-400, не говоря уже об американском аналоге – Patriot Advanced Capability-3. При этом, по информации египетского издания Sasapost, новейшая российская система ПВО-ПРО может стоить около 500 миллионов долларов, в то время как Patriot продается за один миллиард долларов, а THAAD обходится в сумму до 3 миллиардов долларов. Мобильный и "всеядный", "Прометей" обещает стать успешным и на высоких орбитах международного рынка вооружений.

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