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Обнародована запись ночного разговора, которая предшествовала визиту Александра Лукашенко на МЗКТ

17.08.2020 20:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 17 августа Александр Лукашенко посетил Минский завод колесных тягачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот ночной разговор предшествовал встрече.

Обнародована запись ночного разговора, которая предшествовала визиту Александра Лукашенко на МЗКТ

Там, на МТЗ, МЗКТ завтра посмотрим, что будет. Надо его поливать сразу, заряжать «пошел вон» и всё. Главное, чтобы народ поддержал. Не морозился, не боялся. Всех не уволят.

Обнародована запись ночного разговора, которая предшествовала визиту Александра Лукашенко на МЗКТ

Координаторы учили заводчан, как им себя вести и что кричать. Трое из них задержаны. О предстоящих провокациях на МЗКТ Президент знал, но принял решение ехать. Несколько человек кричали «Уходи». Президент ответил.

Обнародована запись ночного разговора, которая предшествовала визиту Александра Лукашенко на МЗКТ

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо! Отвечаю вам на этот вопрос, можете еще покричать. Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Отвечаю по-мужски на этот вопрос.

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Новости Беларуси. 17 августа Александр Лукашенко посетил Минский завод колесных тягачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот ночной разговор...
 
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