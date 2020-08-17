Обнародована запись ночного разговора, которая предшествовала визиту Александра Лукашенко на МЗКТ

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 17 августа Александр Лукашенко посетил Минский завод колесных тягачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот ночной разговор предшествовал встрече.





Там, на МТЗ, МЗКТ завтра посмотрим, что будет. Надо его поливать сразу, заряжать «пошел вон» и всё. Главное, чтобы народ поддержал. Не морозился, не боялся. Всех не уволят.





Координаторы учили заводчан, как им себя вести и что кричать. Трое из них задержаны. О предстоящих провокациях на МЗКТ Президент знал, но принял решение ехать. Несколько человек кричали «Уходи». Президент ответил.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Спасибо! Отвечаю вам на этот вопрос, можете еще покричать. Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Отвечаю по-мужски на этот вопрос.

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