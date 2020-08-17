Кит укусил ребенка в Сочи

Источник материала: ОНТ

Ребенок пострадал в результате укуса кита в сочинском дельфинарии, сообщает РИА Новости.

11-летнего мальчика за бедро укусила белуха (редкий вид кита).

Пострадавшего доставили в больницу.

Отмечается, что мама мальчика не намерена обращаться в полицию, однако следователи сами обратили внимание на этот инцидент. В настоящее время они проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Фото: pixabay

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