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Кит укусил ребенка в Сочи
Источник материала: ОНТ
Ребенок пострадал в результате укуса кита в сочинском дельфинарии,
11-летнего мальчика за бедро укусила белуха (редкий вид кита).
Пострадавшего доставили в больницу.
Отмечается, что мама мальчика не намерена обращаться в полицию, однако следователи сами обратили внимание на этот инцидент. В настоящее время они проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Фото: pixabay
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Ребенок пострадал в результате укуса кита в сочинском дельфинарии, сообщает РИА Новости. 11-летнего мальчика за бедро укусила белуха (редкий вид кита)....
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