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Александр Лукашенко: «Мне уже предложили посчитать голоса с камерой»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 17 августа Александр Лукашенко посетил Минский завод колесных тягачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эту встречу глава государства анонсировал в конце прошлой недели. Были разные мнения. Мол, Президент пройдется только по покрашенным цехам или привезут статистов. Статистов не привезли. А Лукашенко сменил маршрут: пошел к людям, которые отказались работать.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вечером им предложили пересчитать. Мне говорят, передают люди: «А уже не актуально считать. Это уже не актуально!» – «А что надо?» – «Новые выборы».
Андрей, ты опоздал, уже не надо никому пересчет. А если ты хочешь пересчитать – пожалуйста, скажи, на каком участке, приходи, сейчас пойдем в архив, где находятся документы».
– Говорят, уже нет ничего.
Александр Лукашенко:
– Александр Григорьевич, честно, по-мужски: народ устал уже.
Александр Лукашенко:
– Давайте по-цивильному проведем.
Александр Лукашенко:
– Нет!
Александр Лукашенко:
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Новости Беларуси. 17 августа Александр Лукашенко посетил Минский завод колесных тягачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эту встречу глава...
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