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Разбойное нападение совершено на букмекерскую контору в Минске

17.08.2020 20:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Следователи выясняют обстоятельства разбойного нападения на букмекерскую контору в Минске, сообщили в Следственном комитете.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 (разбой) Уголовного кодекса.


Следователи вместе с милиционерами проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить личность нападавшего мужчины. Всех, кто знает что-либо о мужчине, изображенном на снимке, опубликованном СК, просят сообщить по телефону 8 (017) 389 55 55.

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Теги: Минск
 
 
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Следователи выясняют обстоятельства разбойного нападения на букмекерскую контору в Минске, сообщили в Следственном комитете. Возбуждено уголовное дело по ч.1...
 
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