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Разбойное нападение совершено на букмекерскую контору в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
Следователи выясняют обстоятельства разбойного нападения на букмекерскую контору в Минске, сообщили в Следственном комитете.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 (разбой) Уголовного кодекса.
Следователи вместе с милиционерами проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить личность нападавшего мужчины. Всех, кто знает что-либо о мужчине, изображенном на снимке, опубликованном СК, просят сообщить по телефону 8 (017) 389 55 55.
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Следователи выясняют обстоятельства разбойного нападения на букмекерскую контору в Минске, сообщили в Следственном комитете. Возбуждено уголовное дело по ч.1...
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