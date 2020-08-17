Разбойное нападение совершено на букмекерскую контору в Минске

Источник материала: ОНТ

Минске" class="one-news__figure-img">

Следователи выясняют обстоятельства разбойного нападения на букмекерскую контору в Минске, сообщили в Следственном комитете.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 (разбой) Уголовного кодекса.





Следователи вместе с милиционерами проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить личность нападавшего мужчины. Всех, кто знает что-либо о мужчине, изображенном на снимке, опубликованном СК, просят сообщить по телефону 8 (017) 389 55 55.

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