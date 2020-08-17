«Покоробила позиция артиста». Белорусский композитор хочет запретить Солодухе исполнять свои песни

Источник материала: Tut.by

Автор музыки к некоторым песням Александра Солодухи Максим Алейников хочет запретить артисту исполнять его композиции. Об этом музыкант написал у себя в социальных сетях. TUT.BY узнал, чем продиктовано такое решение. А еще уточнили у Александра Солодухи, готов ли он лишиться своих хитов.

«Меня покоробила позиция артиста, всю жизнь позиционирующего себя как народного»

Максим АлейниковБелорусский композитор, аранжировщик и продюсер

Максим Алейников — автор музыки к нескольким песням Александра Солодухи. Вместе с соавторами он написал мелодию к композициям «Виноград», «Может быть, любовь», «Сотни километров до любви», «Песня души», «Любить тебя, родная», «Не заставляйте женщин долго ждать». Сегодня Алейников обратился в Национальный центр интеллектуальной собственности с просьбой исключить из реестра названные произведения. Фотографию заявления он опубликовал у себя в социальных сетях. Фото сопроводила такая надпись: «Начало положено. Сначала процедура изъятия, затем будет процедура запрета».



Фото: facebook.com/max.aleinikov

Максим решился на такой шаг, потому что даже в непростое для страны время Александр Солодуха анонсирует в соцсетях предстоящий концертный тур по городам Беларуси в конце августа и в сентябре.

— Меня покоробила позиция артиста, всю жизнь позиционирующего себя как народного, — отвечает Алейников СМИ. — И в ситуации, в которой сейчас находится наша страна, он считает нормальным закрыть глаза на насилие государства над людьми и ездить с концертами, пытаясь отвлечь людей от главного. С учетом его последних выступлений, у меня не осталось сомнений по поводу его гражданской позиции. И я считаю для себя единственным правильным решением не участвовать в этом даже косвенно. Мои песни дали ему второе дыхание, и теперь я этот воздух у него забираю.

Именно Национальный центр интеллектуальной собственности сегодня управляет правами на эти песни. Поэтому сначала их нужно изъять из реестра НЦИС, а уже потом, после получения подтверждения, права перейдут к Максиму. Тогда он планирует заняться запретом на их исполнение.



Концерт Александра Солодухи. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Композитор рассказал TUT.BY, что получал достаточно хорошие авторские гонорары прежде всего с концертной деятельности Солодухи. Но сейчас финансовый момент мало волнует Максима. К слову, с Солодухой композитор ситуацию не обсуждал, но, забегая наперед, говорит, что на компромисс с артистом идти не готов. Более того, Алейников передал похожую эстафету белорусским композиторам Олегу Елисеенкову и Эдуарду Ханку, которые пишут музыку эстрадным исполнителям.

Сам Максим признается, что происходящее в стране после выборов не укладывается у него в голове.

— Я говорю, во-первых, о тех насильственных действиях , которые были предприняты в отношении наших граждан. Это ни в коем случае не должно остаться безнаказанным. Во-вторых, ситуация с выборами достаточно однозначная: они должны быть проведены повторно.

«Я миролюбивый человек: хочет забрать — пусть забирает»

Александр СолодухаБелорусский эстрадный исполнитель

Мы созвонились с Александром Солодухой — сейчас он находится на отдыхе с семьей. О возможном запрете на исполнение песен артист уже знает: сыновья рассказали. При этом Александр подчеркивает, что выкупил каждую песню, написанную Максимом.

— Да, мы не оформляли никаких документов, хотя меня и Стас Михайлов предупреждал, что это нужно делать официально, — жалеет Александр.

Певец припоминает, что за песню «Виноград» еще в 2004 году он заплатил композитору порядка 300 долларов. Ее он называет второй по популярности в своем репертуаре после «Чужой милой».

— Песня звучит, она становится популярной — особенно у Саши Солодухи, певца номер один. Когда артист так ярко зарабатывает, кто-то на это спокойно реагирует, а кто-то — нет.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По словам артиста, где-то в 2016 году автор «Винограда» снова попросил гонорар за свои песни — уже пять тысяч долларов. Максим Алейников этого не отрицает.

— Тогда у меня появилась информация, что Александр организовывает свои концерты таким образом, что в итоге авторы не получают авторских вознаграждений. Я пошел в авторское общество, проверил его отчисления авторам и сравнил это с информацией о количестве концертов, которые он давал.

Максим подсчитал, что Солодуха недоплатил ему как автору не менее пяти тысяч долларов. Поэтому он и обратился к Александру: тот с долгом согласился и пообещал вернуть эту сумму в течение года, но выплатил только тысячу долларов.

— С тех пор ситуация никак не развивается, — поясняет Алейников. — Все это время я не конфликтовал с Александром, да это и бесполезно. Но к тому, что я хочу запретить ему исполнять мои песни, это не имеет никакого отношения: спусковым крючком, как я уже объяснял, стала его гражданская позиция.

Намерения идти на конфликт с композитором у Солодухи нет.

— Раз я свое слово не сдержал, то Максим имеет полное право [забрать песни], если считает нужным. Я миролюбивый человек: хочет забрать — пусть забирает. Я не люблю никаких судов, я не так воспитан — так воспитаны слабые люди, сильные никогда не судятся.

На вопрос TUT.BY о том, что сам Александр думает о происходящем в стране, артист отвечает встречным вопросом:

— Страна меня заваливает вопросами в течение последних семи-восьми дней. Отвечу так: я имею право на свое мнение? Я имею право держать его при себе? Но вот кто дал право людям оскорблять и поливать меня грязью?

Артист жалуется, что в последнее время подвергся травле в социальных сетях. Он уточняет, что сейчас в его сторону поступает много негатива, в том числе за песню , в которой Солодуха признается в любви белорусам и надеется, что это взаимно. Правда, негативных комментариев под этой композицией в соцсетях практически нет.

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