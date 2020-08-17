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Сергей Мусиенко: «Вы придите на «Рошен» и забастуйте: всё понятно, вас уволят в тот же день и всё, и свободен»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Аналитик Сергей Мусиенко в программе Новости «24 часа» рассказал о том, что, по его мнению, может грозить предприятиям вследствие «цветных революций».
Сергей Мусиенко, аналитик:
Когда выходят на протесты сотрудники таких серьезных предприятий… Ну, ясно что здесь о разуме в толпе разговора нет. У нее уже другая специфика и законы, там о разуме никто не думает. Вы придите на «Рошен» и забастуйте: все понятно, вас уволят в тот же день и все, и свободен. В контракте написано: никаких забастовок. Ничего личного, это демократия.
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Сергей Мусиенко: «Вы придите на «Рошен» и забастуйте: всё понятно, вас уволят в тот же день и всё, и свободен»
Новости Беларуси. Аналитик Сергей Мусиенко в программе Новости «24 часа» рассказал о том, что, по его мнению, может грозить предприятиям вследствие «цветных...
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