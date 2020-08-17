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Сергей Мусиенко: «Вы придите на «Рошен» и забастуйте: всё понятно, вас уволят в тот же день и всё, и свободен»

17.08.2020 21:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Аналитик Сергей Мусиенко в программе Новости «24 часа» рассказал о том, что, по его мнению, может грозить предприятиям вследствие «цветных революций».

Сергей Мусиенко: «Вы придите на «Рошен» и забастуйте: всё понятно, вас уволят в тот же день и всё, и свободен»

Сергей Мусиенко, аналитик:
Знаете, по опыту других стран – к сожалению, у которых подобные процессы выливались на улицу с криками «Перемен!» – ни одна страна, которая прошла «цветную революцию», жить лучше не стала. То есть уже большой даже лак – 10-15 лет. Та же Украина, о которой мы почему-то были достаточно плохо информированы, как это все происходит, а у нас это происходит очень близко к Украине, в 2003-2004 году начала с майданов. И когда улица меняет власть, она ее меняет долго. Зеленскому предстоит тяжелая осень, скорее всего, потому что там такие же настроения.

Пару десятков лет перемен может быть, если мы четко не сделаем выводы и мобилизации не произойдет и самого общества.

Когда выходят на протесты сотрудники таких серьезных предприятий… Ну, ясно что здесь о разуме в толпе разговора нет. У нее уже другая специфика и законы, там о разуме никто не думает. Вы придите на «Рошен» и забастуйте: все понятно, вас уволят в тот же день и все, и свободен. В контракте написано: никаких забастовок. Ничего личного, это демократия.

Люди в материале: Сергей Мусиенко, Виктория Ходосок

 
 
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Новости Беларуси. Аналитик Сергей Мусиенко в программе Новости «24 часа» рассказал о том, что, по его мнению, может грозить предприятиям вследствие «цветных...
 
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