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Урожай-2020: осталось убрать меньше 15% площадей

17.08.2020 21:28 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Урожай-2020: осталось убрать меньше 15% площадей

Следим за темпами уборочной, которая близится к завершению. Осталось убрать меньше 15% площадей. В закромах – больше семи миллионов тонн зерна.  

Аграрии Минской области собрали уже на 400 тысяч тонн урожая больше, чем в этот же период в прошлом году. Среди миллионников также Гродненская и Брестская области. В Гомельском и Могилевском регионах – около 850 тысяч тонн зерна, а в Витебском собрали 785 тысяч тонн. 

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Теги: Витебск
 
 
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Следим за темпами уборочной, которая близится к завершению. Осталось убрать меньше 15% площадей. В закромах – больше семи миллионов тонн зерна.   Аграрии Минской...
 
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