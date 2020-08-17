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Урожай-2020: осталось убрать меньше 15% площадей
Источник материала: ОНТ
Следим за темпами уборочной, которая близится к завершению. Осталось убрать меньше 15% площадей. В закромах – больше семи миллионов тонн зерна.
Аграрии Минской области собрали уже на 400 тысяч тонн урожая больше, чем в этот же период в прошлом году. Среди миллионников также Гродненская и Брестская области. В Гомельском и Могилевском регионах – около 850 тысяч тонн зерна, а в Витебском собрали 785 тысяч тонн.
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Следим за темпами уборочной, которая близится к завершению. Осталось убрать меньше 15% площадей. В закромах – больше семи миллионов тонн зерна. Аграрии Минской...
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