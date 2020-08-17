Урожай-2020: осталось убрать меньше 15% площадей

Источник материала: ОНТ

Следим за темпами уборочной, которая близится к завершению. Осталось убрать меньше 15% площадей. В закромах – больше семи миллионов тонн зерна.

Аграрии Минской области собрали уже на 400 тысяч тонн урожая больше, чем в этот же период в прошлом году. Среди миллионников также Гродненская и Брестская области. В Гомельском и Могилевском регионах – около 850 тысяч тонн зерна, а в Витебском собрали 785 тысяч тонн.

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