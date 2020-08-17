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Армейские игры: белорусская сборная выйдет на старт индивидуальной гонки 23 августа

17.08.2020 22:04 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Армейские игры: белорусская сборная выйдет на старт индивидуальной гонки 23 августа

В Подмосковье сегодня определилась схема заездов главных соревнований Армейский игр – «Танкового биатлона». Белорусская сборная выйдет на старт индивидуальной гонки в день открытия – 23 августа. На чем поедем и в каких одеждах?

Жеребьевка одного из самых зрелищных конкурсов Армейских игр «Танкового биатлона» – своеобразное, неофициальное открытие военной Олимпиады. Представители команд впервые собираются вместе. Их разделяют по дивизионам, согласно рейтингу прошлого года. Первый дивизион – те, кто показал самые лучшие результаты, второй – для тех, кто еще только начинает выступать или сделал это не очень удачно в 2019. Белорусская сборная – в безусловном топе. Прошлогоднее серебро автоматически дало право нашим военным на проход в высшую лигу.

В ней восемь команд, которые вышли в финал и полуфинал прошлых соревнований. Это уже традиционные лидеры – представители сильнейших армий мира: России, Китая, Казахстана. Белорусы в прошлом году смогли взять в биатлоне серебро. Хотя и раньше мы практически никогда не выезжали из гонки раньше финала. Команда говорит, что здесь важны умения, подготовка техники, ну и, как в любом соревновании, немного удачи. За ней и приходят на жеребьевку.

Индивидуальная гонка – это первый раунд соревнований. Каждая сборная выставляет по три экипажа и три танка, которые за минимально короткое время должны пройти трассу длинной более 10 километров, поразив при этом все мишени – наземные и воздушные – и преодолев с десяток препятствий. Для всех машин, а это модернизированные танки Т72Б3, нынешний старт – первое испытание. Они поступили на вооружение белорусской армии только в мае этого года. Премьерой станет этот биатлон и для части белорусских экипажей. 

Сейчас экипажи, а всего в конкурсе «Танковый биатлон» заявлены команды 16 государств, займутся покраской танков. После будет пристрелка непосредственно на трассе. Вместе с соперниками. В этом году у белорусов в первом раунде – команды Китая, Сербии и Азербайджана.  

Официальное открытие Армейских игр состоится 23 августа. В общей сложности в соревнованиях примут участие 155 команд из 31 страны мира. Белорусы выйдут на старт 22 конкурсов. Три – «Снайперский рубеж», «Полярная звезда» и «Уверенный прием» – пройдут на наших полигонах: в Бресте и под Минском. 

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Теги: Брест
 
 
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В Подмосковье сегодня определилась схема заездов главных соревнований Армейский игр – «Танкового биатлона». Белорусская сборная выйдет на старт индивидуальной...
 
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