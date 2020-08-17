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Лукашенко на МЗКТ: Не дождетесь от меня, чтобы я под давлением что-то сделал

17.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Выборы прошли, и других назначать мы не будем. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время посещения Минского завода колесных тягачей. Он встретился с работниками предприятия. Были там и те, кто не согласен с политикой действующей власти, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Этот телефонный разговор коллективу завода предложили послушать в начале встречи. Так Лукашенко дал понять, как работают провокаторы по отработанным технологиям. Президента отговаривали от рабочей поездки на завод. Но он настоял на встрече.

«Если кто-то не хочет работать и хочет уйти – никто никого не будет гнобить, давить, но с завтрашнего дня ворота открыты. Мера не популярная, но время такое, что надо говорить честно», – заявил Лукашенко.

Планировалось ознакомление с основными линиями производства и новой техникой, но глава государства изменил резко маршрут и направился к заводчанам. Среди них были и те, кто последние несколько дней выходил на митинг солидарности. На возглас «уходи» президент ответил жестко.

«Никогда вы не дождетесь от меня, чтобы я под давлением что-то сделал. Это я по-мужски говорю. Второе: вы говорите о несправедливых выборах, и хотите провести справедливые. Мы провели выборы. И пока вы меня не убьете, других выборов не будет», – подчеркнул Лукашенко.

Люди ждали этого разговора с президентом. Объясняли свою позицию. Помимо выборов, обеспокоены непростой ситуацией в стране. И просили пояснить, почему среди задержанных на уличных протестах пострадали и мирные граждане. Президент признал этот факт и поручил разобраться по каждому случаю.

«Кричал, как все. Я знаю закон толпы, это из политики. Ребята, ничего не измениться. Вам как минимум несколько лет придется работать в том же режиме, что вы и работаете. В политику хотите, пожалуйста. Я не против, но там другие законы. Закон толпы – это из политики. Пожалуйста, идите, но только знайте, там вас гладить президент по плечу не будет. Там начинается с конкуренции и заканчивается вот этой вот бодягой. Она нам не нужна», – сказал Лукашенко.

Сначала президент говорил с трибуны, затем смело пошел в народ. После большой политики заводчане предлагали, как выйти из сложной ситуации. Речь шла об изменении Конституции. В частности, для перераспределения полномочий власти в стране.

Минский завод колесных тягочей – один из крупнейших в стране. Предприятие стратегическое, работает в том числе и на военную отрасль. Кредитов нет, продукцию нарастили на 15%, экспорт сохранили на уровне прошлого года. Средняя зарплата заводчан – около шестисот долларов.



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Президент Беларуси во время посещения Минского завода колесных тягачей встретился с работниками предприятия.
 
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