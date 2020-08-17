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Лукашенко на МЗКТ: Не дождетесь от меня, чтобы я под давлением что-то сделал
17.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Выборы прошли, и других назначать мы не будем. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня
Этот телефонный разговор коллективу завода предложили послушать в начале встречи. Так Лукашенко дал понять, как работают провокаторы по отработанным технологиям. Президента отговаривали от рабочей поездки на завод. Но он настоял на встрече.
Планировалось ознакомление с основными линиями производства и новой техникой, но глава государства изменил резко маршрут и направился к заводчанам. Среди них были и те, кто последние несколько дней выходил на митинг солидарности. На возглас «уходи» президент ответил жестко.
Люди ждали этого разговора с президентом. Объясняли свою позицию. Помимо выборов, обеспокоены непростой ситуацией в стране. И просили пояснить, почему среди задержанных на уличных протестах пострадали и мирные граждане. Президент признал этот факт и поручил разобраться по каждому случаю.
Сначала президент говорил с трибуны, затем смело пошел в народ. После большой политики заводчане предлагали, как выйти из сложной ситуации. Речь шла об изменении Конституции. В частности, для перераспределения полномочий власти в стране.
Минский завод колесных тягочей – один из крупнейших в стране. Предприятие стратегическое, работает в том числе и на военную отрасль. Кредитов нет, продукцию нарастили на 15%, экспорт сохранили на уровне прошлого года. Средняя зарплата заводчан – около шестисот долларов.
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Президент Беларуси во время посещения Минского завода колесных тягачей встретился с работниками предприятия.
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