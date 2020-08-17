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Мусиенко: Польша в лице премьер-министра гордится, что она делала канал для влияния на нас и он оказал огромное влияние
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Что будет с Беларусью, если перейдем черту законности? О «цветных революциях» и роли СМИ как проводнике между властью и народом в программе Новости «24 часа» высказался аналитик Сергей Мусиенко.
Сергей Мусиенко, аналитик:
Ваша роль, кто бы ни говорил, она становится ключевой. То, что государство не делало интернет-каналов, которые на нас вещали… Заметьте, соседние страны – та же Польша в лице премьер-министра – гордится, что она делала канал для влияния на нас и он оказал огромное влияние. И не столько канал, сколько его отросток в виде интернет-вещания.
Аналогичная ситуация в США. Они целое расследование (провели – прим. ред.): узнать о влиянии, доказать, было ли оно. А здесь никто не скрывает.
Сергей Мусиенко:
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Мусиенко: Польша в лице премьер-министра гордится, что она делала канал для влияния на нас и он оказал огромное влияние
Новости Беларуси. Что будет с Беларусью, если перейдем черту законности? О «цветных революциях» и роли СМИ как проводнике между властью и народом в программе...
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