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Мусиенко: Польша в лице премьер-министра гордится, что она делала канал для влияния на нас и он оказал огромное влияние

17.08.2020 22:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Что будет с Беларусью, если перейдем черту законности? О «цветных революциях» и роли СМИ как проводнике между властью и народом в программе Новости «24 часа» высказался аналитик Сергей Мусиенко.

Мусиенко: Польша в лице премьер-министра гордится, что она делала канал для влияния на нас и он оказал огромное влияние

Сергей Мусиенко, аналитик:
Знаете, сейчас роль вашего источника информации – телевидения – резко возросла. Вам уделяют столько внимания. Хотя еще три дня назад говорили: кому это надо, белорусское телевидение, кто его смотрит? А здесь, оказывается, и БТ, и СТВ, и ОНТ в топе, все хотят на него прорваться.

Ваша роль, кто бы ни говорил, она становится ключевой. То, что государство не делало интернет-каналов, которые на нас вещали… Заметьте, соседние страны – та же Польша в лице премьер-министра – гордится, что она делала канал для влияния на нас и он оказал огромное влияние. И не столько канал, сколько его отросток в виде интернет-вещания.

Аналогичная ситуация в США. Они целое расследование (провели – прим. ред.): узнать о влиянии, доказать, было ли оно. А здесь никто не скрывает.

Мусиенко: Польша в лице премьер-министра гордится, что она делала канал для влияния на нас и он оказал огромное влияние

Сергей Мусиенко:
Вот эти ребята, которые польские здесь были задержаны и почему-то отпущены – они уже герои в Польше. Они национальные герои. Да, они с фашистской свастикой на теле, они воевали в Азове, они были на майдане, они здесь готовили какие-то сотни боевиков. Они герои национальные, их превозносят.

Люди в материале: Сергей Мусиенко, Виктория Ходосок

 
 
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Новости Беларуси. Что будет с Беларусью, если перейдем черту законности? О «цветных революциях» и роли СМИ как проводнике между властью и народом в программе...
 
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