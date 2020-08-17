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Аналитик Мусиенко: «По сути, на всю страну два руководителя города – Бреста и Жодино – вышли поговорить»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Жители белорусских городов хотят ответа на вопросы, а его не получают – такое мнение высказал в эфире программы Новости «24 часа» на СТВ аналитик Сергей Мусиенко.
Сергей Мусиенко, аналитик:
Когда мы видим, что, по сути, на всю страну два руководителя города – Бреста и Жодино – вышли поговорить, то, конечно, огромное уважение и мэру Бреста, и Жодино. Потому что они занимаются этим делом, они разговаривают с людьми, отвечают на их вопросы. Но когда мы не видим этого по стране… А это вот как раз та история, которая позволяет этому всему движению (развиваться – прим. ред.). Люди хотят ответов на вопросы, а их не получают.
Виктория Ходосок, СТВ:
Сергей Мусиенко:
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Аналитик Мусиенко: «По сути, на всю страну два руководителя города – Бреста и Жодино – вышли поговорить»
Новости Беларуси. Жители белорусских городов хотят ответа на вопросы, а его не получают – такое мнение высказал в эфире программы Новости «24 часа» на СТВ аналитик...
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