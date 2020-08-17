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Аналитик Мусиенко: «По сути, на всю страну два руководителя города – Бреста и Жодино – вышли поговорить»

17.08.2020 22:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Жители белорусских городов хотят ответа на вопросы, а его не получают – такое мнение высказал в эфире программы Новости «24 часа» на СТВ аналитик Сергей Мусиенко.

Аналитик Мусиенко: «По сути, на всю страну два руководителя города – Бреста и Жодино – вышли поговорить»

Сергей Мусиенко, аналитик:
Я обзваниваю много руководителей и директоров заводов и спрашиваю: «А что у тебя?» Коллектив там 600 человек. Говорит: «Пять человек, я с ними уже поговорил». То есть это даже не суперуспешные предприятия, просто руководитель на своем месте, он вышел поговорить.

Когда мы видим, что, по сути, на всю страну два руководителя города – Бреста и Жодино – вышли поговорить, то, конечно, огромное уважение и мэру Бреста, и Жодино. Потому что они занимаются этим делом, они разговаривают с людьми, отвечают на их вопросы. Но когда мы не видим этого по стране… А это вот как раз та история, которая позволяет этому всему движению (развиваться – прим. ред.). Люди хотят ответов на вопросы, а их не получают.

Аналитик Мусиенко: «По сути, на всю страну два руководителя города – Бреста и Жодино – вышли поговорить»

Виктория Ходосок, СТВ:
То есть диалог не везде выстраивается?

Сергей Мусиенко:
Заметьте, два города на всю страну – это какой диалог? То есть все сваливают на Президента, он не десятижильный. А сейчас сложилась такая история, что он вынужден ехать и говорить на предприятия. А это же должен делать директор. Если он не решает, условно говоря, министр и выше. Но этого не происходит. И та же роль профсоюзов, которые тоже должны эту ситуацию решать. Это системный комплекс проблем, которые обнажил этот процесс.

Люди в материале: Сергей Мусиенко, Виктория Ходосок

 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Жители белорусских городов хотят ответа на вопросы, а его не получают – такое мнение высказал в эфире программы Новости «24 часа» на СТВ аналитик...
 
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