Светлана Бондарчук вышла замуж в платье за 700 тысяч российских рублей

Источник материала: ОНТ

Бывшая жена российского режиссера Федора Бондарчука, 51-летняя Светлана вновь решилась сыграть свадьбу. Она вышла замуж за 46-летнего фотографа и дизайнера Сергея Харченко, пишет «МК».

Их роман длился несколько лет, теперь они решили оформить отношения. Праздничная вечеринка по этому поводу состоялась в ресторане одной из башен комплекса Москва-сити. Невеста за один вечер сменила три платья.

По данным источника, в ЗАГС она решила надеть платье за 700 тысяч российских рублей. Отмечается, что наряд изготовлен в единственном экземпляре.

Фото: Instagram

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