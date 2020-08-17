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Светлана Бондарчук вышла замуж в платье за 700 тысяч российских рублей

17.08.2020 22:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Светлана Бондарчук вышла замуж в платье за 700 тысяч российских рублей

Бывшая жена российского режиссера Федора Бондарчука, 51-летняя Светлана вновь решилась сыграть свадьбу. Она вышла замуж за 46-летнего фотографа и дизайнера Сергея Харченко, пишет «МК».

Их роман длился несколько лет, теперь они решили оформить отношения. Праздничная вечеринка по этому поводу состоялась в ресторане одной из башен комплекса Москва-сити. Невеста за один вечер сменила три платья.

По данным источника, в ЗАГС она решила надеть платье за 700 тысяч российских рублей. Отмечается, что наряд изготовлен в единственном экземпляре.

 

 

Фото: Instagram

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Бывшая жена российского режиссера Федора Бондарчука, 51-летняя Светлана вновь решилась сыграть свадьбу. Она вышла замуж за 46-летнего фотографа и дизайнера Сергея...
 
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