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Светлана Бондарчук вышла замуж в платье за 700 тысяч российских рублей
Источник материала: ОНТ
Бывшая жена российского режиссера Федора Бондарчука, 51-летняя Светлана вновь решилась сыграть свадьбу. Она вышла замуж за 46-летнего фотографа и дизайнера Сергея Харченко,
Их роман длился несколько лет, теперь они решили оформить отношения. Праздничная вечеринка по этому поводу состоялась в ресторане одной из башен комплекса Москва-сити. Невеста за один вечер сменила три платья.
По данным источника, в ЗАГС она решила надеть платье за 700 тысяч российских рублей. Отмечается, что наряд изготовлен в единственном экземпляре.
Фото: Instagram
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Бывшая жена российского режиссера Федора Бондарчука, 51-летняя Светлана вновь решилась сыграть свадьбу. Она вышла замуж за 46-летнего фотографа и дизайнера Сергея...
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