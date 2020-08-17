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Метеорологи рассказали, как образовался огненный смерч в Калифорнии

18.08.2020 06:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. По штату Калифорния пронесся огненный торнадо. Он образовался в национальном заповеднике Тахо из пламени от природных пожаров и дыма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Метеорологи рассказали, как образовался огненный смерч в Калифорнии

Метеорологи рассказали, как образовался огненный смерч в Калифорнии

Смерч уничтожил более 8000 гектаров леса. На борьбу со стихией были брошены сотни пожарных.

Метеорологи рассказали, как образовался огненный смерч в Калифорнии

Метеорологи рассказали, как образовался огненный смерч в Калифорнии

Подобное природное явление метеорологи называют пирокумулятивно-дождевой тучей, которая возникает над областями с резким повышением температуры. Это происходит во время крупных пожаров или извержений вулканов.

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Новости США. По штату Калифорния пронесся огненный торнадо. Он образовался в национальном заповеднике Тахо из пламени от природных пожаров и дыма, сообщили в...
 
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