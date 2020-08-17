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Метеорологи рассказали, как образовался огненный смерч в Калифорнии
Источник материала: СТВ
Новости США. По штату Калифорния пронесся огненный торнадо. Он образовался в национальном заповеднике Тахо из пламени от природных пожаров и дыма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Смерч уничтожил более 8000 гектаров леса. На борьбу со стихией были брошены сотни пожарных.
Подобное природное явление метеорологи называют пирокумулятивно-дождевой тучей, которая возникает над областями с резким повышением температуры. Это происходит во время крупных пожаров или извержений вулканов.
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Новости США. По штату Калифорния пронесся огненный торнадо. Он образовался в национальном заповеднике Тахо из пламени от природных пожаров и дыма, сообщили в...
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