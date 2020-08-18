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«Интер» разгромил «Шахтер» и вышел в финал Лиги Европы

18.08.2020 06:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Определился второй участник финала Лиги Европы. Им стал миланский «Интер», который буквально прошелся катком по донецкому «Шахтеру», обыграв украинскую команду со счетом 5:0.


Фото: Reuters

Встреча состоялась в Дюссельдорфе (Германия) на стадионе «Эсприт-Арена». Обслуживала матч польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком, передает championat.

Счет был открыт в первом тайме — на 19-й минуте автором забитого мяча стал Лаутаро Мартинес, которому ассистировал Никола Барелла. В середине второго тайма преимущество итальянского клуба увеличил Данило Д’Амброзио с передачи Марсело Брозовича. На 74-й минуте счет до крупного довел Мартинес с паса Лукаку. Через несколько минут четвертый гол забил Лукаку, которому ассистировал Мартинес. На 83-й минуте Лукаку оформил дубль, отправив в ворота «горняков» пятый мяч.

В финале «Интер» встретится с «Севильей», которая ранее прошла «Манчестер Юнайтед» (2:1). Матч состоится 19 августа.

 
 
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Определились все финалисты Лиги Европы.
 
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