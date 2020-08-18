Протестующие собрались возле Министерства здравоохранения – к ним вышел Владимир Караник

Источник материала: ОНТ

Предприятия работают, конвейеры выпускают продукцию. Об этом нам сегодня сообщили в Министерстве промышленности.

Накануне на некоторых производствах состоялись митинги, где, среди прочего, звучали призывы остановить производство и начать забастовки. Часть трудовых коллективов прошла по улицам города и приняла участие в акциях.

Чтобы наладить диалог и ответить на вопросы, к митингующим выходили руководители предприятий, а также чиновники. Но, к сожалению, конструктивный диалог не всегда получался. Так, у Министерства здравоохранения накануне собрались люди, к которым вышел министр Владимир Караник. Но беседа не состоялась. Некоторые не хотели слышать ни аргументов, ни объяснений.

Эффект толпы, который нередко сопровождает такие митинги, мешает диалогу и обсуждению проблем, которые действительно необходимо решать.

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