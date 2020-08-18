ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Протестующие собрались возле Министерства здравоохранения – к ним вышел Владимир Караник

18.08.2020 11:58 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Предприятия работают, конвейеры выпускают продукцию. Об этом нам сегодня сообщили в Министерстве промышленности. 

Накануне на некоторых производствах состоялись митинги, где, среди прочего,  звучали призывы остановить производство и начать забастовки. Часть трудовых коллективов прошла по улицам города и приняла участие в акциях. 

Чтобы наладить диалог и ответить на вопросы, к митингующим выходили руководители предприятий, а также чиновники. Но, к сожалению, конструктивный диалог не всегда получался. Так, у Министерства здравоохранения накануне собрались люди, к которым вышел министр Владимир Караник. Но беседа не состоялась. Некоторые не хотели слышать ни аргументов, ни объяснений. 

Эффект толпы, который нередко сопровождает такие митинги, мешает диалогу и обсуждению проблем, которые действительно необходимо решать. 

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предприятия работают, конвейеры выпускают продукцию. Об этом нам сегодня сообщили в Министерстве промышленности.  Накануне на некоторых производствах состоялись...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вот почему у кошек 9 жизней. Животные, бросающие вызов законам физики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.08.2020
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика