«Мне звонили сотрудники прокуратуры и КГБ». Павел Латушко рассказал о поддержке «людьми в погонах»

Латушко отметил в эфире телеканала «Белсат», что «ряд сотрудников других министерств пишут слова поддержки и говорят, что рассматривают возможность подать в отставку».





«Мне звонили, писали смс – по открытым каналам – сотрудники прокуратуры, КГБ, других оперативных структур, которые до этого времени отвечали за безопасность в нашей стране. Многие люди в погонах поддержали мое мнение», – заявил он.





Также экс-директор Купаловского театра рассказал, что решение о его увольнении принималось «наверху».





«Один из высокопоставленных сотрудников Администрации президента позвонил не мне непосредственно, а моей дочке, и сказал, что он не принимал участия в принятии этого решения и даже выступал против его принятия. Так что я понимаю, что решение принималось не премьер-министром Беларуси, а выше», – рассказал Латушко.





Кроме того, по его словам, увольнение было связано с тем, что он отказался снять со здания театра бело-красно-белый флаг, вывешенный сотрудниками.





Латушко также рассказал, что несколько дней назад на совещании в Министерстве культуры Беларуси, на котором пристутствовали руководители государственных учреждений культуры, глава ведомства Юрий Бондарь заявил, что они «должны уничтожать в зародыше все проявления акций, забастовок» и что «каждый несет за эту персональную ответственность».





Министр культуры Беларуси уволил Павла Латушко с должности директора Купаловского театра 17 августа. Латушко поддержал протесты против фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси и пыток задержанных. Актеры театра заявили, что собираются подать заявление о массовом увольнении.











