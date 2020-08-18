﻿ «Мне звонили сотрудники прокуратуры и КГБ». Павел Латушко рассказал о поддержке «людьми в погонах». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Мне звонили сотрудники прокуратуры и КГБ». Павел Латушко рассказал о поддержке «людьми в погонах»

18.08.2020 12:44 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Экс-директор минского Купаловского театра Павел Латушко, уволенный после поддержки мирных протестов в Беларуси, заявил в эфире Belsat.eu, что его гражданскую позицию поддержали «люди в погонах» и сотрудники министерств.

«Мне звонили сотрудники прокуратуры и КГБ». Павел Латушко рассказал о поддержке «людьми в погонах»
Латушко отметил в эфире телеканала «Белсат», что «ряд сотрудников других министерств пишут слова поддержки и говорят, что рассматривают возможность подать в отставку».

«Мне звонили, писали смс – по открытым каналам – сотрудники прокуратуры, КГБ, других оперативных структур, которые до этого времени отвечали за безопасность в нашей стране. Многие люди в погонах поддержали мое мнение», – заявил он.

Также экс-директор Купаловского театра рассказал, что решение о его увольнении принималось «наверху».

«Один из высокопоставленных сотрудников Администрации президента позвонил не мне непосредственно, а моей дочке, и сказал, что он не принимал участия в принятии этого решения и даже выступал против его принятия. Так что я понимаю, что решение принималось не премьер-министром Беларуси, а выше», – рассказал Латушко.

Кроме того, по его словам, увольнение было связано с тем, что он отказался снять со здания театра бело-красно-белый флаг, вывешенный сотрудниками.

Латушко также рассказал, что несколько дней назад на совещании в Министерстве культуры Беларуси, на котором пристутствовали руководители государственных учреждений культуры, глава ведомства Юрий Бондарь заявил, что они «должны уничтожать в зародыше все проявления акций, забастовок» и что «каждый несет за эту персональную ответственность».

Министр культуры Беларуси уволил Павла Латушко с должности директора Купаловского театра 17 августа. Латушко поддержал протесты против фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси и пыток задержанных. Актеры театра заявили, что собираются подать заявление о массовом увольнении.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-директор минского Купаловского театра Павел Латушко, уволенный после поддержки мирных протестов в Беларуси, заявил в эфире Belsat.eu, что его гражданскую позицию...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские танкисты выступят в день открытия "АрМИ-2020"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.08.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика