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В "Звяздзе" уволили главреда - заявление написал весь коллектив. Его восстановили!
Источник материала: Партизан
Коллектив "Звязды" увольняется в знак солидарности с главным редактором Министерство информации уволило главного редактора газеты "Звязда" — директора издательского дома "Звязда" Павла Сухорукова. Вслед за ним увольняется весь коллектив издания.
Как написала сотрудница "Звязды" Ирена Котелович, журналисты заявили, что хотят писать правду о событиях в стране. После этого к ним приехал разбираться министр информации Игорь Луцкий.
"Вчера моя "Звязда" объявила руководству, что хочет честно освещать события в стране, такой себе бойкот — в редакцию приехал министр информации, потом идеологиня из Администрации президента, а сегодня уволили главного редактора. Коллектив пишет обращение к министерству и увольняется следом", — написала Котелович накануне.
Однако бувально спусля час выяснилось, что главреда вроде как и не увольняли:
"Спадарства, сёння раніцай двум намеснікам рэдактара патэлефанавала Надзея Бельская з мінінфарма і паведаміла пра звальненне галоўнага рэдактара.
Мы сабралі калектыў і пачалі абмяркоўваць свае патрабаванні альбо звальненне. 15 хвілін таму рэдактар патэлефанаваў і паведаміў, што ён не звольнены.
Усё мяняецца вельмі хутка.
Калектыў усё яшчэ пратэстуе супраць палітыкі мінінфарма і палітыкі дзяржавы ўвогуле", -
Напоним, накануне также стало известно об увольнени директора Купаловского театра, бывшего министра культуры и дипломата Павела Латушко. После этого также труппа татра написала заявление об увольнении, заявив, что никто не выйжет на сцену в сентябре - открытия сезона не будет. Правда, в отличие от Мининформа Минкульт пока не восстановил Латушко.
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Коллектив "Звязды" увольняется в знак солидарности с главным редактором Министерство информации уволило главного редактора газеты "Звязда" — директора...
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