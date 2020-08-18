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Забастовка глазами регионов: Что уж бояться? От голода под забором помирать лучше!?

18.08.2020 13:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси уже несколько дней проходит общенациональная забастовка. К ней присоединяются все больше госпредприятий, среди которых и самые крупные, вроде Беларуськалия, МАЗа, БелАЗа, Нафтана.

Myfin.by решил взглянуть на это процесс глазами людей не из политизированного Минска, а самого крупного не областного города Беларуси – Бобруйска.

Здесь из крупных предприятий о возможной забастовке 15 августа заявлялияли работники «Белшины». Наши герои отказались упоминать места их работы, однако согласились высказаться о наболевшем.

Василий, водитель, 57 лет

– У нас на заводе уже все переругались. Кому-то вообще ничего не нравится: «Зарплаты нет, работы нормальной нет», «Пишут про средний заработок, а его тут никогда не было». «Уже доплачивают до минимума (375 руб.)»

Я говорю: «А откуда что возьмется, посмотрите, сколько машин было раньше и сколько теперь? Сколько рейсов? Все старое, ломаное, заказов нет! Колхозу помогаем, а сами хуже колхоза. Что в советское время поставили, на том и работаем».

– Что уже бояться? От голода под забором помирать лучше!? Я сколько лет дальнобойщиком ездил, такого как у нас нигде нет! Все другие страны развиваются, кто нашу продукцию купит через десять лет? Кому она нужна!?

Алина, специалист на госпредприятии, 29 лет

– Я хочу, чтобы все было как раньше, в политику не лезу. Чего они добьются своими забастовками? Я за спокойствие. Некоторые со мной уже говорить не хотят, в бухгалтерию не хожу.

Да, у нас зарплата маленькая, платят частями. А если стоять, вообще ничего не будет! А что у нас другое есть!? Я не знаю, откуда что берется, но раньше работали и зарплату получали!

– Если нам денег не дадут, мы станем. Кто нам зарплату платить будет? Зачем все разваливать!?

Сцена на отгрузке

Пункт въезда-выезда одного из предприятий. Женщина чуть старше средних лет очень громко ругает молодого человека, по виду – практиканта или специалиста на распределении.

Женщина критикует прическу «студента», переходит к армейской службе: «Кто нас защищать будет!!!?». Потом говорит про белые шарики: «Что эти девчонки хотят? Они жизни не видели».

К возможным забастовкам женщина относится агрессивно, переспрашивать не решаемся. Повторять сказанное о «нарушителях спокойствия» теми же выражениями не позволяет закон о СМИ.

Коридор административного здания

Еще одно госпредприятие. На интервью соглашаться никто не хочет.

Молодой человек предлагает присоединиться к общему движению: «Белшина бастует. Давайте напишем свои требования. Повесим на входе».

Женщина, заместитель директора, в ответ издает неопределенный звук. Потом отвечает: «Ну давай, повесь». Тон сомнений не оставляет, попытка выступления обрывается сразу же.

В коридоре еще несколько конторских работников. Никто ничего не говорит. Некоторые ехидно улыбаются в спину руководству.

На следующий день заявления о забастовке вывешено не было. Однако предприятие и так работает меньше чем в четверть мощности. По состоянию на 8.00 16 августа делегация на митинг в поддержку действующей власти не выехала, не собралось желающих.
 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси уже несколько дней проходит общенациональная забастовка. К ней присоединяются все больше госпредприятий, среди которых и самые крупные, вроде...
 
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