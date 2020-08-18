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Баскетбольный клуб «Цмокi» выступил с заявлением по ситуации в Беларуси
Источник материала: Партизан
Баскетбольный клуб «Цмокi-Мiнск» выступил с заявлением по ситуации в Беларуси и призвал виновных к ответственности.
— Более недели в наших соцсетях и на сайте не публиковался никакой контент. Более недели каждый наш сотрудник переживал за родную страну.
Беспрецедентное насилие со стороны тех, кто должен защищать народ, шокировало и вселило ужас. Ненормально, когда люди должны возвращаться домой, оглядываясь по сторонам и боясь попасть под жернова людей в форме.
Говорят, спорт вне политики, и нам очень хотелось бы, чтобы так и было. Но мы не можем не заявить про свою позицию: каждый сотрудник, который нарушил закон, должен понести наказание. Каждый случай превышения служебных полномочий должен быть расследован, а виновные — привлечены к ответственности.
К сожалению, это не вернет близким погибших. И эту вину мы все будем заглаживать перед ними до конца нашей жизни.
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Баскетбольный клуб «Цмокi-Мiнск» выступил с заявлением по ситуации в Беларуси и призвал виновных к ответственности.
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