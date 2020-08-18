Баскетбольный клуб «Цмокi» выступил с заявлением по ситуации в Беларуси

— Более недели в наших соцсетях и на сайте не публиковался никакой контент. Более недели каждый наш сотрудник переживал за родную страну.





Беспрецедентное насилие со стороны тех, кто должен защищать народ, шокировало и вселило ужас. Ненормально, когда люди должны возвращаться домой, оглядываясь по сторонам и боясь попасть под жернова людей в форме.





Говорят, спорт вне политики, и нам очень хотелось бы, чтобы так и было. Но мы не можем не заявить про свою позицию: каждый сотрудник, который нарушил закон, должен понести наказание. Каждый случай превышения служебных полномочий должен быть расследован, а виновные — привлечены к ответственности.





К сожалению, это не вернет близким погибших. И эту вину мы все будем заглаживать перед ними до конца нашей жизни.



